Специалисты на сайте Quora.com объясняют, что такое возможно, но при определенных условиях, передает 24 Канал.

Что может случиться со стабилизатором?

Стабилизаторы напряжения предназначены для того, чтобы выравнивать перепады напряжения в сети и защищать подключенные приборы. Они способны работать в определенном диапазоне, например от 160 ватт до 260 ватт, регулируя подачу на номинальные примерно 220 Ватт.

Если входное напряжение выходит далеко за эти пределы или прибор сильнее нагружен, чем рассчитан, стабилизатор может выключить подачу и даже выйти из строя.



В каких случаях риск наибольший?

Сильные перепады напряжения или длительное перенапряжение – если сеть слишком часто и существенно превышает рабочие параметры, стабилизатор может или выключиться, или повредиться. Такая ситуация случается при плохом качестве электричества или аварийных перепадах.

Важно!!! Стабилизаторы не предназначены защищать от чрезвычайных скачков напряжения, таких как молния или аварийные перепады электросети. Часто для таких случаев используют специальные устройства – защитные реле или защиту от перенапряжения, которые могут работать вместе со стабилизатором.

Как уберечь стабилизатор от поломки?

Убедитесь, что стабилизатор рассчитан на мощность всех подключенных приборов. Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг устройства. Используйте его вместе с дополнительными устройствами для защиты от больших скачков напряжения.

