Эротическая находка: американка обнаружила скрытую в ванной комнате фотографию 1970-х годов

Иногда обычное хобби может превратиться в настоящее открытие. Так случилось с Эдриенн Палай –жительницей старинного дома в Голливуде, которая случайно наткнулась на спрятанную за дверью ванной комнаты фотографию.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на People, находка, о которой рассказала женщина, вызвала волну обсуждений в тикток. Чем она так заинтересовала зрителей, рассказываем далее.

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Как женщина нашла давний снимок дома

100-летний дом, в котором проживает Эдриенн, давно вдохновлял ее на небольшие реставрационные проекты. Однажды она, как обычно, соскребала старую краску с дверей и наткнулась на неожиданную находку.

Сначала поверхность казалась просто затемненной краской, однако дальше из-под слоев краски начала проявляться женская фигура. Как выяснилось позже, это была цветная фотография, датированная 1970-ми годами.

Изображение, что впоследствии было идентифицировано как работа фотографа Кея Торстена, известного своими художественными обнаженными портретами, вызвало настоящий резонанс в соцсетях.

Видео Эдриенн с процессом открытия стало вирусным, а пользователи тикток помогли ей найти источник изображения – оригинальный принт с таким же фото был выставлен на одном из аукционных сайтов.

Как женщина нашла винтажное фото: смотрите видео

Хотя найденная фотография привлекла внимание тысяч людей, для самой женщины эта история ценна прежде всего своей загадочностью. Она не считает снимок ценным артефактом, а больше – частью забытой истории, случайно попавшей ей в руки.

Я люблю старые вещи. Я одержима тем, чтобы узнавать происхождение предметов, раскрывать их историю,

– говорит она.

Теперь американка планирует вставить найденную фотографию в рамку и повесить у себя дома. Она также не исключает, что в ее доме могут быть и другие скрытые сокровища, которые только ждут своего часа.

Кстати, похожие открытия действительно не являются редкостью. Недавно еще один владелец столетнего дома в США сорвал старый ковер и был ошеломлен тем, что он скрывал.