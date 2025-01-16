Необычный проект своими руками: превращение винтажной статуэтки в раковину завоевало соцсети

Работа своими руками может превратить даже самые простые вещи в произведение искусства, что и доказала Эбигейл Брауэр Спат, известная в инстаграм под ником @wanderingpeacockhouse.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ее уникальный проект своими руками, в котором она использовала находку с блошиного рынка, стал настоящим хитом среди пользователей социальной сети. Что же сделала женщина, рассказываем дальше.

К теме Эффектная лампа в стиле модерн всего из 2 вещей: как сделать своими руками

Как женщина превратила находку с блошиного рынка в искусство

Во время посещения блошиного рынка Эбигейл приобрела постамент из латуни и мрамора в форме рыбы за 100 долларов (более 4 тысяч гривен). Этот старинный предмет сразу вызвал у нее идею преобразования.

Эту рыбу можно было бы продать как лом за ту же цену, но я решила сделать из нее раковину, поскольку подставка мне не была нужна,

– поделилась женщина.

В своем видео, которое собрало более 139 тысяч просмотров, Эбигейл продемонстрировала, как она адаптировала постамент к новому использованию. Она спроектировала крепления для труб, выбрала элегантный смеситель и гармонично соединила все детали. Результатом стала уникальная раковина, отражающая винтажный стиль.

Как выглядит раковина из статуэтки: смотрите видео

Теперь эта раковина украшает дом для аренды от Эбигейл, где сочетаются уют и старинная эстетика. Интерьер дома включает обнаженные деревянные балки, антикварную мебель и витражи, создавая атмосферу, которая покоряет гостей.

Публикация с раковиной не стала исключением и вызвала шквал комментариев. "Это одна из самых необычных раковин, которые я когда-либо видел. Великолепная работа!", "Это раковина Гарри Поттера", "Удивительная находка! Веселая и замечательная история", – писали люди.