Путешествие в прошлое: женщина показала свою нетронутую детскую спальню в доме родителей

Кэти Кэрролл, которая выросла в штате Техас, создала волну ностальгии у тикток, показав свою детскую спальню, оставшуюся нетронутой со времен ее юности.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ее видео, которое набрало более 440 000 просмотров, стало настоящим окном в прошлое для миллениалов. Как выглядела спальня Кэти, когда она еще училась в школе, рассказываем дальше.

К теме Необычный проект своими руками: превращение винтажной статуэтки в раковину завоевало соцсети

Как выглядит нетронутая спальня из прошлого

Под звуки легендарного трека "Champagne Supernova" группы Oasis, Кэти показала достопримечательности своей юности, вызывая теплые воспоминания и восхищение зрителей.

Читать комментарии было очень весело. Старшие зрители вспоминали, что видео напоминает им старые спальни их дочерей, тогда как многим с поколением Z понравилось заглянуть в прошлое,

– говорит женщина.

В видео она показывает старые билеты на концерты, многочисленные фотографии, сделанные на цифровую камеру, и куклу Spice Girls. Для многих миллениалов эти вещи стали символами их молодости. Кроме этого, она демонстрирует проигрыватель для компакт-дисков и памятные вещи со школьных вечеров.

Как выглядит спальня из прошлого: смотрите видео

Некоторые назвали меня "той девушкой", что заставило меня смеяться, потому что в подростковом возрасте я всегда старалась быть крутой, но такой себя не чувствовала,

– рассказала Кэти.

Для многих миллениалов ее видео стало своеобразной терапией, которая позволила вернуться во времена без мобильных телефонов и социальных сетей. Ролик собрал лавину комментариев.

"Это было физически больно. Но спасибо", "О, если бы я только была популярным американским подростком в те времена", "Это такая ностальгия, что аж больно", – писали люди.