Это видео разорвало сеть: женщина сделала елку в натуральную величину из 600 книг

Американка покорила сеть созданной собственноручно рождественской елкой. Для проекта женщина использовала разноцветные книги в огромном количестве.

37-летняя Кейти Фалтон, жительница Нью-Джерси и страстная читательница, ежегодно создает елку из книг в натуральную величину. Впервые она попробовала это в 2019 году, передает 24 Канал со ссылкой на People.

Смотрите также 3 места дома, где никогда нельзя ставить новогоднюю елку

Как книжная елка покорила сеть?

Каждая конструкция содержит сотни томов, тщательно подобранных по ширине, чтобы дерево было ровным и устойчивым.

Декора Кейти добавляет мало: только огоньки, ведь сама елка уже является эффектным украшением дома.

В этом году, женщина собрала елку из 600 книг. Однако потом она переделала ее, уменьшив количество томов до 470. Кейти волновалась, что пол не выдержит такой вес. Хотя елка на самом деле очень прочная: книги практически не сдвигаются, а сама структура устойчива даже при нажиме.

Фалтон распространила видео, на котором зафиксировала процесс создания елки. Этот ролик в TikTok быстро стал вирусным и собрал более 27 миллионов просмотров.

Заметим, что Кейти обожает читать. Она "проглатывает" более 200 книг в год. А потом из них создает елки.

Для американки это не просто декоративный проект – это способ совместить любовь к чтению с искусством и праздничным настроением.

Как Кейти собрала елку из сотни книг: смотрите видео

Как создать праздничную атмосферу в этом году?

Издание The Spruce назвало 5 трендов праздничного декора, которые в этом году выбирают дизайнеры.

Ностальгия по 90-м

В моду возвращаются домашние и уютные украшения: бархатные ленты, клетка, золотые акценты, много свечей и зеленой гирлянды. Минимум яркого пластика – максимум теплых, "сборных" материалов.

Стиль Little Women

Декор, будто из американского Рождества 1860-х: самодельные бумажные украшения, высушенные апельсины и клюква, найденные в лесу ветки, натуральные текстуры – шерсть, лен, дерево. Естественность и уют во всем.

Тихий, сдержанный блеск

Вместо глиттера – приглушенное свечение. Старинное стекло, "ртутные" украшения, теплые лампочки. Немного блеска – но элегантно и спокойно.

Сочетание блестящего и слегка состаренного металла

Серебро и золото смешивают как всегда, но теперь добавляют предметы с патиной. Контраст "нового" и "старого" создает теплый, классический, ненавязчивый стиль.

Классическая елочная зелень

Глубокие зеленые оттенки – главный цвет сезона. Они успокаивают и добавляют естественности. Их сочетают с коричневыми тонами, натуральными ароматами кедра и сосны.

Какими деревьями заменить новогоднюю елку?

С приближением праздников многие задумываются, какое дерево поставить вместо традиционной елки. Есть несколько красивых вариантов в горшках, которые создадут праздничное настроение.