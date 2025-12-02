Це відео розірвало мережу: жінка зробила ялинку у натуральну величину з 600 книжок
- Кейті Фалтон з Нью-Джерсі створила ялинку з 600 книг.
- Відео процесу створення ялинки стало вірусним на TikTok, зібравши понад 27 мільйонів переглядів.
Американка підкорила мережу створеною власноруч різдвяною ялинкою. Для проєкту жінка використала різнокольорові книжки у величезній кількості.
37-річна Кейті Фалтон, мешканка Нью-Джерсі та палка читачка, щороку створює ялинку з книг у натуральну величину. Вперше вона спробувала це у 2019 році, передає 24 Канал із посиланням на People.
Як книжкова ялинка підкорила мережу?
Кожна конструкція містить сотні томів, ретельно підібраних за шириною, щоб дерево було рівним і стійким.
Декору Кейті додає мало: лише вогники, адже сама ялинка вже є ефектною прикрасою дому.
Цього року, жінка зібрала ялинку з 600 книжок. Однак потім вона переробила її, зменшивши кількість томів до 470. Кейті хвилювалася, що підлога не витримає таку вагу. Хоча ялинка насправді дуже міцна: книги практично не зсуваються, а сама структура стійка навіть при натиску.
Фалтон поширила відео, на якому зафіксувала процес створення ялинки. Цей ролик у TikTok швидко став вірусним і зібрав понад 27 мільйонів переглядів.
Зауваживо, що Кейті обожнює читати. Вона "проковтує" понад 200 книг на рік. А потім з них створює ялинки.
Для американки це не просто декоративний проєкт – це спосіб поєднати любов до читання з мистецтвом і святковим настроєм.
Як Кейті зібрала ялинку з сотні книжок: дивіться відео
Як створити святкову атмосферу цього року?
Видання The Spruce назвало 5 трендів святкового декору, які цього року обирають дизайнери.
Ностальгія за 90-ми
У моду повертаються домашні й затишні прикраси: оксамитові стрічки, клітинка, золоті акценти, багато свічок та зеленої гірлянди. Мінімум яскравого пластику – максимум теплих, "збірних" матеріалів.
Стиль Little Women
Декор, ніби з американського Різдва 1860-х: саморобні паперові прикраси, висушені апельсини й журавлина, знайдені в лісі гілки, натуральні текстури – вовна, льон, дерево. Природність і затишок у всьому.
Тихий, стриманий блиск
Замість глітеру – приглушене світіння. Старовинне скло, "ртутні" прикраси, теплі лампочки. Трохи блиску – але елегантно й спокійно.
Поєднання блискучого та злегка зістареного металу
Срібло й золото змішують як завжди, але тепер додають предмети з патиною. Контраст "нового" та "старого" створює теплий, класичний, ненав'язливий стиль.
Класична ялинкова зелень
Глибокі зелені відтінки – головний колір сезону. Вони заспокоюють і додають природності. Їх поєднують із коричневими тонами, натуральними ароматами кедру й сосни.
Якими деревами замінити новорічну ялинку?
З наближенням свят багато хто замислюється, яке дерево поставити замість традиційної ялинки. Є кілька гарних варіантів у горщиках, які створять святковий настрій.
- Араукарія — ніжне, просте в догляді дерево. Любить яскраве світло і трохи вологий ґрунт.
- Карликова ялина має природну конусну форму, добре росте в домі близько місяця, потребує світла й регулярного поливу. Після свят її можна поступово привчати до вулиці.
- Лимонний кипарис має яскраву хвою і приємний аромат. Любить світло й вологу, але є вибагливим, тож часто його вирощують лише на сезон.
- Сосна пінія – компактна, красива, із блакитно-сірою хвоєю. Потребує світла і помірного поливу. Згодом може вирости дуже великою, зате дає кедрові горіхи.