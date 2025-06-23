Настоящая Нарния: дизайнер удивила соцсети волшебным потайным ходом в своем шкафу

Шкаф, ведущий в тайную комнату, как в "Хрониках Нарнии", стал реальностью благодаря дизайнеру Лорен Лисс из США.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, в коротком ролике на YouTube-канале она показала, как обычный на вид шкаф превращается в дверь в еще одну комнату, скрытую за задней стенкой. Как выглядит этот потайной ход, рассказываем далее.

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Как дизайнер спрятала проход в комнату в шкафу

Идея, вдохновленная любимыми детскими книгами, стала воплощением детской мечты самой Лорен.

Этот дверной проем, вдохновленный Нарнией, был в моем списке желаний с детства,

– рассказала она и добавила, что всегда стремится добавить в свои интерьеры элемент неожиданности и волшебной истории.

Как выглядят тайные двери: смотрите видео

Когда дизайнер поняла, что планировка дома дает идеальную возможность устроить секретный проход, она не медлила. Ее подрядчик вырезал заднюю стенку шкафа и обустроил невидимые двери, которые в закрытом виде выглядят, как обычная стена с полками.

Теперь детям Лорен чрезвычайно весело показывать эту тайну гостям, которые не подозревают, что шкаф прячет проход в еще одну комнату.

В комментариях к ролику, в котором женщина поделилась своим необычным дизайном, зрители не сдерживали восторга: кто-то вспоминал Нарнию, кто-то – Алису в стране чудес. А некоторые даже давали советы, как усовершенствовать пространство. "Было бы круто добавить мягкий уголок или книжный шкаф внутри!", – написал один пользователь.

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