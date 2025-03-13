Соцсети в восторге: женщина сделала дома маленький супермаркет вместо холодильника

Представьте себе холодильник, который выглядит как мини-супермаркет прямо в вашем доме. Именно такую уникальную концепцию воплотила 30-летняя Меган Лавалли из США.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ее необычный подход к хранению продуктов привлек внимание миллионов пользователей тикток. Как женщина создала магазин дома, рассказываем далее.

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Необычная идея, покорившая сеть

Меган, мама и блогер, поделилась видеоэкскурсией по своему эксклюзивному холодильнику в тикток. Всего за неделю ролик набрал более 2 миллионов просмотров.

Я построила в своем доме маленький супермаркет. Давно хотела создать подобный холодильник и наконец осуществила мечту,

– рассказывает женщина в видео.

Ее холодильное пространство действительно напоминает мини-маркет с деревянными корзинами и полками, заполненными свежими фруктами, овощами, сырами и другими продуктами. Отдельно есть зона для завтрака со стеклянными баночками, наполненными орехами и хлопьями, а также полочки с хлебом и соками. На одной из стен холодильника тоже расположены корзины с цветами, которые хорошо хранятся в идеальных условиях.

Меган объясняет, что вдохновлялась традиционными подвалами, где хранились продукты в контролируемых условиях. Поскольку город, в котором живет женщина, довольно влажное, много продуктов – такие как хлеб, орехи, крупы – быстро портятся.

Как выглядит домашний магазин: смотрите видео

Я создала пространство, где можно дольше хранить сухие продукты, свежие овощи, фрукты и цветы. Это настоящее изменение правил игры,

– отметила она.

Идея Меган возникла благодаря ее многолетнему опыту работы в ресторанах, где используются холодильные камеры для хранения продуктов. Она хотела совместить их эффективность с эстетикой домашнего пространства.

Ранее холодильник был частью кухни, пока не был переоборудован в рамках капитального ремонта дома. Температура в нем может достигать 20°C, что обеспечивает оптимальные условия для хранения овощей, фруктов, круп и выпечки.

Создавать домашний супермаркет для хорошего хранения продуктов – не обязательно. Надлежащий уход и обслуживание могут продлить срок службы холодильника и его эффективность, даже если он абсолютно обычный.

В то же время, чтобы создать идеальный вид камеры хранения, американка работала с дизайнером интерьеров, которая использовала старинную древесину и известняк для аутентичного вида холодильника.

Мое видение наконец ожило. Это осуществление мечты,

– делится Меган.

Она отмечает, что теперь ее вдохновение к приготовлению пищи значительно возросло, ведь все продукты видно сразу, и ими легко пользоваться.