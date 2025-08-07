Журнальные столики в интерьере важный элемент, который добавляет уюта и практичности пространству. Однако часто мебельные магазины предлагают громоздкие модели без особых элементов.

Впрочем, сделать уникальный журнальный столик можно и своими руками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на as.apartment.

Как сделать журнальный столик своими руками?

Чтобы сделать необычный журнальный столик, понадобится один лист высококачественной фанеры. Сделав замеры и рассчитав высоту, с каждой стороны следует сделать надпилы с помощью пилы. Чтобы древесина была гибкой и не поломалась, надпиленные участки следует тщательно смазать клеем и с помощью струбцин зафиксировать изгибы.

Когда клей на конструкции высохнет, то будущий стол следует тщательно заполировать. Чтобы придать фанере цвета изысканной древесины, можно оклеить столик самоклеящимися пленками или специальными панелями.

Как сделать журнальный столик своими руками: смотрите видео

Преимущество такого журнального столика и в том, что он имеет место для хранения любимых книг или журналов. Кроме того, такое изделие отличается своей индивидуальностью, и найти такой в магазине не получится.

