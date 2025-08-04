Интересной и изысканной идеей ремонта на балконе поделилась пользовательница сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @alina_bekh.

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Как обновить старый балкон?

Блогер Алина рассказала, что балкон в квартире был очень старым – последний раз его обновляли в 2007 году. Белые стены, старая мебель и линолеум будто переносили девушку в прошлое, поэтому она решила от него избавиться.

Сначала она убрала мебель, потом – сняла старый линолеум. Вместо этого на пол постелили трендовую плитку серого цвета. Затем девушка начала искать новый комод для балкона, но желанная мебель оказалась очень дорогой. Поэтому Алина решила заказать похожий комод белого цвета и покрасить его в желтый цвет. Она также заменила фурнитуру и ножки.

Для стен блогерша выбрала трендовый оттенок зеленого. Новые картины, ковер и кресла добавили уюта и особого шарма балкону.

Идея, как обновить баллон: смотрите видео

Ранее в сети женщина рассказала, что во время ремонта в доме обнаружила скрытую лестницу. Она была спрятана в шкафу для белья.