Как подготовить стены к покраске – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как очистить стены перед покраской?

Очистка стен перед покраской – это важный этап, которым нельзя пренебрегать. Этот шаг имеет решающее значение не только для хорошего вида, но и для создания действительно качественного покрытия. Специалисты объясняют, что очистка стен перед покраской позволяет создать гладкое и долговременное покрытие.

Большинство людей недооценивают состояние стен и не учитывают то, сколько грязи накапливается в стенах. Поэтому, перед новой покраской следует тщательно все очистить. Для этого понадобится:

теплая вода,

неабразивная губка,

2 ведра с водой,

тряпки и щетка,

обезжиривающее средство.

Сначала следует защитить пол. Для этого нужно накрыть пол пленкой, а также заклеить все розетки и выключатели, чтобы внутрь не попала влага.

Далее следует смести пыль со стен. В этом случае может помочь пылесос с мягкой щеткой или микрофиброй. Особое внимание следует уделить плинтусам.

В ведре с теплой водой следует смешать средство для мытья и обычную воду. С помощью губки или щетки этот раствор следует нанести на стены и тщательно все вымыть. Круговыми движениями стены надо чистить сверху вниз.

После этого стены следует промыть чистой водой, а после – вытереть. Если же есть жирные пятна, то следует воспользоваться обезжиривающим средством. Однако важно помнить, что его следует тщательно смыть.

Только после полной очистки стен и их высыхания следует начинать покраску. Это будет гарантировать хорошее и ровное покрытие, которое будет служить годами.

К слову, недавно женщина удивила сети, добавив в краску для стен обычные блестки. Результат был настолько фантастическим, что пользователи не могли поверить в реальность такого покрытия.