Як підготувати стіни до фарбування – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як очистити стіни перед фарбуванням?

Очищення стін перед фарбуванням – це важливий етап, яким не можна нехтувати. Цей крок має вирішальне значення не лише для гарного вигляду, а й для створення дійсно якісного покриття. Фахівці пояснюють, що очищення стін перед фарбуванням дозволяє створити гладке та довготривале покриття.

Більшість людей недооцінюють стан стін та не зважають на те, скільки бруду накопичується у стінах. Відтак, перед новим фарбуванням слід ретельно все очистити. Для цього знадобиться:

тепла вода,

неабразивна губка,

2 відра з водою,

ганчірки та щітка,

знежирювальний засіб.

Спершу слід захистити підлогу. Для цього потрібно накрити підлогу плівкою, а також заклеїти всі розетки та вимикачі, аби всередину не потрапила волога.

Далі слід змести пил зі стін. У цьому випадку може допомогти пилосос з м'якою щіткою чи мікрофіброю. Особливу увагу слід приділити плінтусам.

У відрі з теплою водою слід змішати засіб для миття та звичайну воду. За допомогою губки чи щітки цей розчин варто нанести на стіни та ретельно все вимити. Круговими рухами стіни треба чистити згори до низу.

Після цього стіни слід промити чистою водою, а після – витерти. Якщо ж є жирні плями, то слід скористатися знежирювальним засобом. Однак важливо пам'ятати, що його слід ретельно змити.

Лише після повного очищення стін та їхнього висихання слід починати фарбування. Це гарантуватиме гарне та рівне покриття, яке служитиме роками.

До слова, нещодавно жінка здивувала мережі, додавши у фарбу для стін звичайні блискітки. Результат був настільки фантастичним, що користувачі не могли повірити у реальність такого покриття.