Журнальні столики в інтер'єрі – важливий елемент, який додає затишку та практичності простору. Однак часто меблеві магазини пропонують громіздкі моделі без особливих елементів.

Втім, зробити унікальний журнальний столик можна і своїми руками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на as.apartment.

Як зробити журнальний столик власноруч?

Щоб зробити незвичайний журнальний столик, знадобиться один лист високоякісної фанери. Зробивши заміри та розрахувавши висоту, з кожного боку слід зробити надпили за допомогою пили. Щоб деревина була гнучкою та не поламалася, надпиляні ділянки слід ретельно змазати клеєм та за допомогою струбцин зафіксувати вигини.

Коли клей на конструкції висохне, то майбутній стіл слід ретельно заполірувати. Щоб надати фанері кольору вишуканої деревини, можна обклеїти столик самоклейними плівками або ж спеціальними панелями.

Як зробити журнальний столик своїми руками: дивіться відео

Перевага такого журнального столика й у тому, що він має місце для зберігання улюблених книг чи журналів. Крім того, такий виріб вирізняється своєю індивідуальністю, й знайти такий у магазині не вийде.

