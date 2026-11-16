Клубника даст потрясающий урожай: какие 3 шага нужно предпринять с кустами перед зимой

Будущий урожай клубники зависит не только от весеннего ухода. Зимние морозы, избыток влаги и оставленные на грядке больные листья могут ослабить кусты еще до начала нового сезона.

Издание Mein schöner Garten рассказало, что может помочь растениям лучше перезимовать. Для этого следует:

очистить посадки,

позаботиться об укрытии,

отдельно защитить клубнику в горшках.

Как очистить кусты и не повредить их?

Первый шаг – убрать сухую, отмершую и пораженную листву, остатки цветоносов и ненужные усы. Старые растительные остатки могут служить местом зимовки возбудителей болезней, в частности серой гнили.

Работать нужно осторожно: сердцевину куста – центральную точку роста – нужно оставить нетронутой. Именно оттуда появляются новые листья. Поэтому повреждение этой части ослабляет растение и затрудняет его восстановление.

Чем защитить клубничную грядку от морозов?

Второй шаг – зимнее мульчирование. В холодных регионах для этого используют чистую солому без семян сорняков. Она помогает защитить растения от сильного холода и резких перепадов температуры.

Не спешите укрывать грядку при первом похолодании. Клубника должна постепенно приспособиться к холодам и перейти в состояние покоя.



Важно правильно подготовить клубнику к зимовке / Фото Unsplash

Как сохранить клубнику в горшках?

Третий шаг касается растений в балконных ящиках, кашпо и контейнерах. Их корни защищены слабее, чем в открытом грунте, поэтому одной соломы сверху может быть недостаточно. Горшки можно переставить в защищенное от ветра и осадков место возле дома, а под дно положить деревянную доску или теплоизоляционную плиту. Несколько емкостей удобнее сгруппировать вместе.

Не укрывайте сами кусты герметично полиэтиленом: растениям нужен доступ воздуха. Чрезмерная влажность под плотным укрытием способствует развитию болезней. В местностях с суровыми зимами более надежным вариантом может быть перенос контейнеров в неотапливаемое защищенное помещение, например, пристроенный гараж.