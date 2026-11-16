Полуниця дасть шалений врожай: які 3 кроки треба зробити з кущами перед зимою

Видання Mein schöner Garten розповіло, що може допомогти рослинам краще перезимувати. Для цього варто:

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очистити посадки,

подбати про укриття,

окремо захистити полуницю в горщиках.

Як очистити кущі й не пошкодити їх?

Перший крок – прибрати сухе, відмерле та уражене листя, залишки квітконосів і непотрібні вуса. Старі рослинні рештки можуть бути місцем зимівлі збудників хвороб, зокрема сірої гнилі.

Працювати потрібно обережно: сердечко куща – центральна точка росту – має залишитися неушкодженим. Саме звідти з'являються нові листки. Тож, пошкодження цієї частини послаблює рослину та ускладнює відновлення.

Чим захистити полуничну грядку від морозів?

Другий крок – зимове мульчування. У холодних регіонах для цього використовують чисту солому без насіння бур'янів. Вона допомагає захистити рослини від сильного холоду та різких коливань температури.

Не поспішайте накривати грядку за першого похолодання. Полуниця має поступово пристосуватися до холодів і перейти в стан спокою.

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Важливо правильно підготувати полуницю до зимівлі / Фото Unsplash

Як зберегти полуницю в горщиках?

Третій крок стосується рослин у балконних ящиках, кашпо та контейнерах. Їхнє коріння захищене слабше, ніж у відкритому ґрунті, тому самої соломи зверху може бути недостатньо. Горщики можна переставити в захищене від вітру й опадів місце біля будинку, а під дно покласти дерев'яну дошку або теплоізоляційну плиту. Кілька ємностей зручніше згрупувати разом.

Не загортайте самі кущі герметично в поліетилен: рослинам потрібен доступ повітря. Надмірна вологість під щільним укриттям сприяє розвитку хвороб. У місцевостях із суворими зимами надійнішим варіантом може бути перенесення контейнерів до неопалюваного захищеного приміщення, наприклад прибудованого гаража.