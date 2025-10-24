Усього 10 хвилин: сантехнік зізнався, як заощадити тисячі гривень перед морозами
- Сантехнік Денні Реддік радить злити воду з усіх зовнішніх ліній та перекрити її подачу, щоб уникнути пошкодження труб під час морозів.
- Він рекомендує від'єднати та зберігати шланги всередині приміщення, а також закрити внутрішній клапан і відкрити зовнішній кран для уникнення тиску.
Перед настанням морозів важливо подбати не лише про опалення, а й про стан водопровідної системи. Непідготовлені труби можуть замерзнути, лопнути та спричинити затоплення, пошкодження стін і дорогий ремонт.
Ліцензований сантехнік Денні Реддік пояснив, як правильно підготувати зовнішні водопровідні лінії, щоб уникнути зимових неприємностей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yahoo.
Дивіться також Як відкрити пралку, яка заблокувалась під час вимикання світла: відповідь експерта
Які є основні кроки підготовки?
За словами експерта, головне завдання перед настанням холодів – злити воду зі всіх зовнішніх ліній та перекрити її подачу. Це запобігає накопиченню води в трубах, яка під час замерзання може розширюватися і розривати матеріал.
Реддік зазначив, що підготовка займає лише близько десяти хвилин, але може зекономити тисячі гривень на ремонті. Сантехнік радить:
- від'єднати всі зовнішні шланги, розпрямити їх і злити воду;
- зберігати шланги всередині приміщення;
- закрити внутрішній клапан, який подає воду до зовнішнього крана;
- відкрити зовнішній кран, щоб злити залишки води, потім знову закрити.
Якщо ваш кран має внутрішній запірний клапан, Реддік радить залишати його закритим, а зовнішній кран – відкритим, щоб уникнути тиску під час можливого замерзання залишків води.
Сантехнік зізнався, як заощадити тисячі гривень перед морозами / Фото Unsplash
The Spruce пише, що підготовка водопровідної системи перед морозами – це необхідний крок, який допомагає запобігти серйозним пошкодженням і дорогим ремонтам. Коли температура опускається нижче нуля, вода в трубах може замерзнути, а під час замерзання – розширюється. Це створює сильний тиск усередині труби, який здатен призвести до її розриву. Наслідком стає:
- затоплення будинку,
- пошкодження стін,
- підвалів і систем опалення, що може коштувати тисячі гривень на відновлення.
На що ще звернути увагу?
Реддік нагадує, що захисту потребують не лише крани, а й усі зовнішні джерела води – підключення пральних машин, поливальні системи, зливи та вуличні мийки. Тож якщо ви ще не підготували свій будинок до зими, саме час зробити це, поки перші морози не застали зненацька.
Як підготувати будинок до зими?
- Перед настанням холодів варто завчасно підготувати дім, щоб зберегти тепло й уникнути неприємних несподіванок. Почніть із перевірки опалення – увімкніть систему та переконайтеся, що радіатори нагріваються рівномірно, а котел працює без перебоїв.
- Також подбайте про утеплення вікон і дверей – прості ущільнювачі допоможуть утримати тепло в оселі та зменшити витрати на опалення.
- Перед зимою варто очистити дах і водостоки від листя, щоб запобігти обмерзанню та протіканню під час відлиги.