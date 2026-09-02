За вікном холод, а німці відчиняють усі вікна: секрет, який дивує українців

Коли за вікном температура опускається нижче нуля, більшості українців хочеться щільніше закрити вікна, щоб не випускати тепло. А от у Німеччині взимку можна побачити зовсім іншу картину: люди навстіж відчиняють вікна навіть з настанням холодів.

На перший погляд така звичка здається дивною. Але, як зазначає Bundesumwelt Ministerium, у Німеччині поширена практика так званого Stoßlüften – короткого інтенсивного провітрювання.

Замість того щоб залишати вікно прочиненим на годину, його повністю відчиняють на кілька хвилин. За цей час повітря в кімнаті швидко змінюється: назовні виходить вологе та сперте повітря, а свіже заходить у приміщення.

При цьому стіни, меблі та інші поверхні не встигають сильно охолонути. Тому після закриття вікон кімната знову швидко прогрівається.

Чому німці не тримають вікно постійно прочиненим?

На відміну від тривалого провітрювання через маленьку щілину, коротке повне відкривання вікна допомагає швидше замінити повітря. Особливо це актуально восени або взимку, коли в оселі накопичується волога.

Її джерелами стають дихання людей, приготування їжі, душ, сушіння білизни та інші повсякденні процеси. Якщо вологе повітря надовго залишається всередині, на холодних поверхнях може утворюватися конденсат. А постійна сирість створює сприятливі умови для появи цвілі.



Чому німці не тримають вікно постійно прочиненим / Фото Unsplash

Скільки потрібно провітрювати взимку?

Тривалість залежить від температури надворі, розміру приміщення та кількості людей у ньому. У морозну погоду зазвичай достатньо кількох хвилин інтенсивного провітрювання. Якщо є можливість створити протяг, повітря змінюється ще швидше.

Після цього вікна закривають, а опалення продовжує підтримувати комфортну температуру. Важливо не плутати таке провітрювання з тривалим залишенням вікна навстіж. Головна ідея німецького підходу – швидко змінити повітря, а не постійно охолоджувати квартиру.

Перед провітрюванням узимку варто звертати увагу на опалення. Якщо радіатори обладнані термостатичними клапанами, їх можна тимчасово зменшити на час відкриття вікон. Також не варто чекати, поки в кімнаті з'явиться сильний конденсат або стане душно. Регулярне коротке провітрювання допомагає підтримувати нормальний мікроклімат у приміщенні.