На первый взгляд такая привычка кажется странной. Но, как отмечает Федеральное министерство окружающей среды Германии (Bundesumweltministerium), в Германии распространена практика так называемого Stoßlüften – кратковременного интенсивного проветривания.

Вместо того чтобы оставлять окно приоткрытым на час, его полностью открывают на несколько минут. За это время воздух в комнате быстро обновляется: влажный и спертый воздух выходит наружу, а свежий поступает в помещение.

При этом стены, мебель и другие поверхности не успевают сильно остыть. Поэтому после закрытия окон комната снова быстро прогревается.

Почему немцы не держат окно постоянно приоткрытым?

В отличие от длительного проветривания через небольшую щель, короткая полная открытка окна помогает быстрее обновить воздух. Особенно это актуально осенью или зимой, когда в доме скапливается влага.

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Ее источниками становятся дыхание людей, приготовление пищи, душ, сушка белья и другие повседневные процессы. Если влажный воздух долго остается внутри, на холодных поверхностях может образовываться конденсат. А постоянная сырость создает благоприятные условия для появления плесени.



Почему немцы не держат окна постоянно приоткрытыми / Фото Unsplash

Сколько нужно проветривать зимой?

Продолжительность зависит от температуры на улице, размера помещения и количества людей в нем. В морозную погоду обычно достаточно нескольких минут интенсивного проветривания. Если есть возможность создать сквозняк, воздух обновляется еще быстрее.

После этого окна закрывают, а отопление продолжает поддерживать комфортную температуру. Важно не путать такое проветривание с длительным оставлением окна настежь. Главная идея немецкого подхода – быстро обновить воздух, а не постоянно охлаждать квартиру.

Перед проветриванием зимой стоит обратить внимание на отопление. Если радиаторы оснащены термостатическими клапанами, их можно временно приглушить на время открытия окон. Также не стоит ждать, пока в комнате появится сильный конденсат или станет душно. Регулярное короткая проветривание помогает поддерживать нормальный микроклимат в помещении.