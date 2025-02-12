Як зробити стильну тумбу із картону: проста та екологічна ідея

Якщо ви шукаєте бюджетний, стильний та екологічний варіант меблів, то картонна тумба – саме те, що вам потрібно.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, використовуючи лише кілька шматків картону, клей і папір, ви можете створити унікальний предмет інтер’єру, який буде не лише функціональним, а й стильним. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Як зробити тумбу з картону

Цей проєкт ідеально підходить для тих, хто хоче перепрофілювати старі коробки після переїзду або оновлення техніки. Завдяки йому ви зекономите на меблях, не муситимете викидати гору сміття та отримаєте унікальну тумбу, яку можна оформити на свій смак.

Крім того, для цього проєкту потрібні мінімальні інструменти та матеріали. Знадобиться лише рулетка, канцелярський ніж, олівець, лінійка, картон, клей ПВА або гарячий клей, скотч, декоративна обгортка або клейкий папір для покриття.

Відтак, щоб зробити тумбу, визначте її майбутні розміри. Наприклад, стандартний виріб може мати висоту 50 сантиметрів і ширину 40. Далі розмітьте на картоні панелі для стільниці, боковин та ніжок, а потім використовуйте канцелярський ніж та лінійку для акуратного різання.

Як зробити тумбу з картону: дивіться відео

Якщо ваш картон недостатньо міцний, склейте кілька шарів разом. Для стільниці використовуйте мінімум два шари картону, а для ніжок – згорнуті або тришарові елементи. Для з'єднання нанесіть клей ПВА або гарячий клей на всю поверхню між шарами та щільно притисніть.

Тепер склейте бічні панелі та стільницю, формуючи міцний каркас. Використовуйте скотч для додаткової фіксації, доки клей висохне.

Коли конструкція буде готова, покрийте всю поверхню папером чи іншою обгорткою. Використовуйте текстури "під дерево", "під мармур" або яскраві візерунки, щоб надати меблям стильного вигляду.

У результаті ви отримаєте гарну та бюджетну тумбу, яка до всього буде ще й екологічною.