Мандрівникам сподобається: як перетворити старий глобус на стильний декоративний елемент

Старі глобуси не лише викликають ностальгію, але й можуть стати стильними декоративними акцентами у вашому домі.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, навіть якщо їх географічна точність застаріла, глобуси додають нотку мандрів і пригод до інтер’єру. Як дати глобусу друге життя, перетворивши його на унікальну декоративну миску, розповідаємо далі.

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Як з глобуса зробити стильний декор

Старі глобуси можуть бути рідкістю у сучасну епоху цифрових карт, але їх легко знайти у комісійних магазинах, на блошиних ринках, в антикварних крамницях чи якщо добре пошукати на горищі. Часто школи, бібліотеки чи державні установи також позбавляються застарілих глобусів, тож можна знайти матеріал для свого проєкту й там.

Тим часом, щоб перетворити ваш глобус на гарний декоративний елемент, від’єднайте від нього металеву або пластикову підставку, залишивши лише сферу.

Далі, якщо глобус виготовлено з картону чи пластику, знайдіть центральний шов, просвердліть отвір у шві та розріжте глобус ножем або пилкою. Після розрізання відшліфуйте краї або покрийте їх пізніше декоративними елементами.

Тепер використовуйте акрилову фарбу, обираючи кольори, що відповідають зовнішньому вигляду глобуса, як-от синій, зелений чи білий, та пофарбуйте середину сфер. Додайте декоративний папір, марки, туристичні наклейки або інші тематичні елементи, що відображають ваші подорожі.

Декор з глобуса: дивіться фото

Щоб зробити край акуратнішим, приклейте мотузку чи стрічку, які замаскують нерівності. Для розкішнішого вигляду можна додати дерев’яні чи скляні намистини.

Після цього можна переходити для створення підставки. Використовуйте для цього оригінальну основу глобуса, обрізавши її до потрібної висоти, або прикріпіть миску до дерев’яного круга, скляної основи чи навіть старої попільнички.

Якщо ж хочете зробити підвісний варіант, просвердліть отвори по краю миски та додайте мотузку чи ланцюг. Так у вас вийде підвісна декоративна чаша, наприклад, для штучних квітів чи рослин.

Крім того, як варіант можна зберегти цілісність глобуса. Щоб зробити декор для зберігання речей таким чином, скріпіть половинки за допомогою петель. Це дозволить використовувати глобус і як декоративний елемент, і як функціональну ємність.