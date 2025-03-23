Як перепрофілювати старі світильники: ідеї для дому та саду

Якщо у вас є старі світильники, які більше не вписуються в інтер’єр, не поспішайте їх викидати. Замість цього ви можете використати їх для створення унікальних предметів декору для дому чи саду.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, трохи креативності, кілька інструментів – і звичайний світильник може стати стильним столиком, оригінальним кашпо або навіть годівницею для птахів. Як подарувати їм друге життя, розповідаємо далі.

До теми Як дати старій фоторамці друге життя: 4 несподівані ідеї

Люстра-годівниця для птахів

Стару люстру можна перетворити на витончену годівницю для птахів. Для цього видаліть усі електричні деталі та прикріпіть до основи неглибокі тарілки за допомогою міцного клею. Заповніть їх зерном і підвісьте у саду або на балконі.

Як зробити годівницю з люстри: дивіться відео

Підвісне кашпо

Замість лампочок у старій люстрі можна закріпити невеликі горщики для рослин. Просто видаліть всі електричні компоненти, прикріпіть горщики за допомогою клею або скоб, і у вас вийде стильний підвісний сад.

Як зробити кашпо замість лампи: дивіться відео

Торшер-ванна для птахів

Торшер із міцною основою можна легко перетворити на пташину ванну. Видаліть усі електричні частини, встановіть широку чашу на верхівку та закріпіть її клеєм. Додайте води – і ваш сад стане ще привабливішим для пернатих гостей.

Як зробити ванну для птахів: дивіться відео

Святковий свічник

Люстру без електричних деталей можна використовувати як підставку для свічок. Замість лампочок закріпіть електричні свічки або LED-світильники. Пофарбуйте конструкцію у відповідний колір і використовуйте для святкового декору.

Свічник з люстри: дивіться відео

Сонячне світло для саду

Стара люстра може стати стильним садовим світильником. Замість лампочок встановіть сонячні ліхтарі, які заряджатимуться вдень і освітлюватимуть простір уночі.

Як освітлити сад за допомогою старої лампи: дивіться відео

Столик із підставки з лампи

Настільні або підлогові лампи можна перетворити на компактні столики. Для цього зніміть електропроводку, а зверху прикріпіть дерев’яну або скляну стільницю.

Стіл з люстри: дивіться відео

Торшер-вішалка

Перетворіть торшер у стильну вішалку для одягу. Видаліть усі зайві елементи, прикріпіть гачки – і у вас буде унікальне місце для зберігання пальто та аксесуарів.

Вішак з лампи: дивіться відео

До речі, люстри можна перетворювати в обидві сторони. Не тільки з них можна робити оригінальні елементи дизайну, а й також з підручних засобів можна створити ефектну лампу у стилі модерн.