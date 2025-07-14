6 речей у домі, які ніколи не слід чистити харчовою содою

У багатьох лайфхаках з прибирання можна побачити пораду використовувати харчову соду. Вона бореться з жиром, різними забрудненнями та запахами.

Однак сода категорично заборонена для чищення деяких речей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Чому не можна чистити содою метали?

Харчова сода може бути дуже шкідливою для деяких металів. Так, ювелірні вироби та деякі металеві деталі у жодному разі не можна нею чистити. Харчова сода може подряпати поверхню, а у деяких випадках – спричинити зміну кольору виробу чи його потьмяніння.

Чому не можна чистити содою електроніку?

Якщо на кухонній побутовій техніці є плями жиру, то може здатися, що їх можна позбутися за допомогою харчової соди. Однак це дуже погана ідея. По-перше, сода може серйозно подряпати поверхні, а по-друге – вона може потрапити всередину техніки, що стане причиною ще серйозніших проблем.

Чому не можна чистити содою мармурові та гранітні стільниці?

Харчова сода не найкращий засіб для чищення мармурових або гранітних стільниць. Вона може їй суттєво подряпати та зробити їх тьмяними. Такі поверхні найкраще чистити спеціальним розчином з води та звичайного засобу для миття посуду.



Чому сода не універсальний засіб для прибирання / Фото Freepik

Чому не можна чистити содою дерев'яні меблі та підлоги?

Будь-які елементи з дерева та підлогу не рекомендують чистити содою. Це також стане причиною тьмяності, а також вона може вплинути на герметики та захисні олії на дереві.

Чому не можна чистити содою шкіру?

Сода – це абразив, а шкіра до таких елементів дуже чутлива. Відтак, шкіряні дивани та крісла у жодному разі не можна чистити содою, адже їх можна легко подряпати чи пришвидшити зношення поверхні.

Чому не можна чистити содою скляний посуд або дзеркала?

Скляний посуд та дзеркала, як і в попередніх випадках, можуть легко подряпатися від соди. Крім того, після такого "очищення" посуд буде каламутним, а дзеркало – з розводами.

До слова, содою можна почистити килими у домі. Вона не лише видаляє бруд, а й неприємні запахи, які можуть накопичуватися у ворсі.