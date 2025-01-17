Ніколи так не робіть: 7 речей, які не варто тримати у гаражі

Гараж – це багатофункціональний простір у домі, який часто використовується для зберігання речей. Але це не означає, що будь-який предмет підходить для цього місця.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, є речі, які категорично не варто зберігати в гаражі, щоб уникнути пошкоджень, зменшити безлад і забезпечити безпеку. Що входить до цього переліку, розповідаємо далі.

До теми Без них – як без рук: перевірте свій гараж і дізнайтеся, чи є у ньому всі необхідні інструменти

Важливі документи

Спека та вологість у гаражі можуть призвести до псування паперових виробів. Важливі документи можуть стати крихкими, вкритись цвіллю або привабити шкідників. Щоб цього уникнути, краще зберігати їх у вогнетривкому сейфі в приміщенні.

Електроніка

Гаражі можуть перетворитися на сауни влітку та морозильні камери взимку, що є згубним для електроніки. Зміни температури та вологості можуть швидко пошкодити пристрої. Краще зберігати електроніку в кімнатах зі стабільними умовами.

Одяг і тканини

Тканини, такі як шовк або вовна, у гаражі легко можуть бути пошкоджені міллю, пліснявою або цвіллю через високий рівень вологості. Бажано зберігати одяг та інші тканинні вироби у шафах чи спеціальних контейнерах у приміщенні.

Картини та інші твори мистецтва

Якщо предмет має сентиментальну чи матеріальну цінність, не тримайте його в гаражі. Картини та інші вироби можуть пошкодитися через вологу, перепади температур або нашестя шкідників.

Їжа та напої

Експерти попереджають, що гараж не є місцем для зберігання продуктів чи напоїв, зокрема вина. Вологість і спека можуть сприяти псуванню їжі, а гризуни й комахи легко знайдуть доступ до ваших запасів. Вино ж також потребує стабільного середовища для належного зберігання.

Пропанові балони та хімікати

Зберігання пропанових балонів чи хімікатів у гаражі може бути небезпечним. У спекотну погоду існує ризик витоку газу, що може призвести до вибуху. Баки слід тримати у добре провітрюваних відкритих місцях.

Дерев'яні меблі

Дерево чутливе до вологості та температурних коливань. Через це дерев’яні меблі можуть викривитися, потріскатися або стати домівкою для комах. Краще знайти місце для таких речей у більш надійному приміщенні.