Нижня шухляда духовки може стати в пригоді, коли закінчується місце в шафі. Багато людей використовують її для складання плоских форм для випічки або іншого кухонного начиння.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, більшість кухонного приладдя туди складати не варто, оскільки тепло може зіпсувати деякі речі. Що точно не слід зберігати в нижній шухляді духовки, розповідаємо далі.

Що не варто зберігати у шухляді духовки?

Прихватки

Звичайно, тримати кухонні рукавиці та прихватки біля духовки зручно, щоб мати змогу безпечно брати речі під час приготування їжі та випічки. Але більшість з цих виробів є легкозаймистими, тож у шухляді духовки для них не найкраще місце.

Засоби для чищення духовок та інша хімія

Аерозольні балончики та багато хімії для миття, зокрема засоби для чищення духовок, легкозаймисті. Їм теж не місце у шухляді, що регулярно нагрівається.

Пластикові кришки та контейнери

Деякі дека та форми для випікання мають зручну пластикову кришку. Їх не слід класти в ящик духовки, як і пластикові контейнери, адже матеріал може деформуватися, плавитися, виділяти хімічні речовини або спалахувати під впливом тепла.

Кухонне начиння

Багато кухонного начиння виготовлено з дерева, пластику чи силікону. Так, деревина, як і пластик, може деформуватися, тріскатися або знебарвлюватися від тривалого впливу тепла, а силікон починає руйнуватися під впливом високих температур. Щоб приладдя не зіпсувалось, краще знайти для нього іншу шухляду.

Нижня шухляда духовки не призначена для зберігання / Фото Pexels

Обробні дошки

Шухляда духовки ідеально підходить для зберігання плаского посуду та форм для випічки, але обробні дошки не належать до цієї категорії. Пластикові та дерев'яні обробні дошки погано витримують постійне нагрівання, а скло може бути небезпечно виймати з шухляди.

Олія

Олія занадто легкозаймиста, щоб зберігати її під духовкою. Крім того, тепло негативно вплине на її якість і смак олії.

Трави та спеції

Тепло та волога духовки погіршують смак трав і спецій і призводять до їх злипання. Краще виділити окремий ящик для них або знайти шафу, щоб розкласти їх там.

Де ще не варто зберігати посуд?

Посуд та інше кухонне начиння може займати багато місця, тож іноді доводиться шукати креативні рішення для зберігання.

Однак деякі способи зберігання псують посуд. До прикладу, каструлі та сковорідки не варто тримати у духовці, у її нижній шухляді чи складеними одна на одну.