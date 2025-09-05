Нижний ящик духовки может пригодиться, когда заканчивается место в шкафу. Многие люди используют его для складывания плоских форм для выпечки или другой кухонной утвари.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, большинство кухонных принадлежностей туда складывать не стоит, поскольку тепло может испортить некоторые вещи. Что точно не следует хранить в нижнем ящике духовки, рассказываем далее.

Что не стоит хранить в ящике духовки?

Прихватки

Конечно, держать кухонные рукавицы и прихватки возле духовки удобно, чтобы иметь возможность безопасно брать вещи во время приготовления пищи и выпечки. Но большинство из этих изделий являются легковоспламеняющимися, поэтому в ящике духовки для них не лучшее место.

Средства для чистки духовок и другая химия

Аэрозольные баллончики и много химии для мытья, в частности средства для чистки духовок, легковоспламеняющиеся. Им тоже не место в ящике, что регулярно нагревается.

Пластиковые крышки и контейнеры для выпечки

Некоторые противни и формы для выпекания имеют удобную пластиковую крышку. Их не следует класть в ящик духовки, как и пластиковые контейнеры, ведь материал может деформироваться, плавиться, выделять химические вещества или воспламеняться под воздействием тепла.

Кухонная утварь

Много кухонной утвари изготовлено из дерева, пластика или силикона. Так, древесина, как и пластик, может деформироваться, трескаться или обесцвечиваться от длительного воздействия тепла, а силикон начинает разрушаться под воздействием высоких температур. Чтобы принадлежности не испортились, лучше найти для них другой ящик.

Нижний ящик духовки не предназначен для хранения / Фото Pexels

Разделочные доски

Ящик духовки идеально подходит для хранения плоской посуды и форм для выпечки, но разделочные доски не относятся к этой категории. Пластиковые и деревянные разделочные доски плохо выдерживают постоянный нагрев, а стекло может быть опасно вынимать из ящика.

Масло

Масло слишком легковоспламеняющееся, чтобы хранить его под духовкой. Кроме того, тепло негативно повлияет на его качество и вкус масла.

Травы и специи

Тепло и влага духовки ухудшают вкус трав и специй и приводят к их слипанию. Лучше выделить отдельный ящик для них или найти шкаф, чтобы разложить их там.

Где еще не стоит хранить посуду?

Посуда и другая кухонная утварь может занимать много места, поэтому иногда приходится искать креативные решения для хранения.

Однако некоторые способы хранения портят посуду. К примеру, кастрюли и сковородки не стоит держать в духовке, в ее нижнем ящике или сложенными друг на друга.