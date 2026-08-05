5 речей, яких не варто робити під час спеки, щоб захистити свій дім

Під час сильної спеки страждають не лише люди, а й сам будинок: високі температури можуть пошкоджувати фундамент, ущільнювачі, труби, дерев'яні настили та інші конструкції, що згодом призводить до дорогого ремонту.

Щоб уникнути серйозних проблем, важливо не лише охолоджувати оселю, а й не допускати поширених помилок, які лише посилюють негативний вплив спеки, пише The House Digest.

Чого не варто робити у спеку, аби не зашкодити будинку?

Не косіть газон занадто коротко

Графік косіння, який добре працював навесні, під час спеки вже не підходить. Через нестачу вологи й палюче сонце трава стає значно вразливішою. Хоча хочеться підтримувати газон акуратним упродовж літа, надто коротка стрижка може лише нашкодити.

Довші травинки затіняють коріння, допомагають стримувати ріст бур'янів і краще зберігають вологу в ґрунті. Крім того, висока трава формує глибшу кореневу систему, яка здатна діставати воду з нижчих шарів ґрунту. Під час спеки бажано залишати висоту газону приблизно 9 – 10 сантиметрів, хоча це залежить від виду трави.

Не допускайте повного пересихання ґрунту біля фундаменту

Спека шкодить не лише рослинам, а й фундаменту будинку. Коли ґрунт, особливо глинистий, сильно висихає, він стискається й відходить від фундаменту. Через це утворюються порожнини, які ще більше прискорюють висихання. Згодом фундамент може просідати, а в бетоні – з'являтися тріщини. Іноді тріщини виникають навіть на внутрішніх і зовнішніх стінах.

Через зміщення фундаменту можуть почати погано зачинятися двері та вікна. Якщо після спеки раптово пройдуть сильні дощі, вода легко потрапить у ці порожнини, що може спричинити серйозні проблеми з конструкцією будинку або навіть підтоплення підвалу.

Щоб цього уникнути, підтримуйте ґрунт навколо фундаменту злегка вологим. Не лийте воду безпосередньо в щілини. Краще поливати приблизно за 60 сантиметрів від фундаменту за допомогою шланга для крапельного поливу.

Зволожений ґрунт розширюється й допомагає зменшити навантаження на фундамент, хоча вже наявні тріщини все одно доведеться ремонтувати.

Спека може нашкодити фундаменту будинку / Фото Shutterstock

Не відкладайте перевірку ущільнювачів до зими

Багато хто перевіряє ущільнювачі на дверях і вікнах лише перед холодами. Насправді це не менш важливо й улітку.

Через щілини в будинку може втрачатися від 25% до 40% охолодженого або нагрітого повітря. Найчастіше проблема виникає через зазори навколо дверей і вікон.

Під дією високих температур ущільнювачі можуть стискатися, тріскатися або відклеюватися. У результаті гаряче повітря потрапляє всередину, а кондиціонер змушений працювати набагато інтенсивніше. Це не лише скорочує термін його служби, а й суттєво збільшує рахунки за електроенергію. Під час спеки варто перевірити, чи не пошкоджені ущільнювачі, чи не потріскався герметик навколо вікон і чи добре прилягають двері.

Не ігноруйте стан тераси або дерев'яного настилу

Тераси створені для використання просто неба, однак тривала спека теж може їм зашкодити. Особливо це стосується дерев'яних конструкцій.

Через сильне нагрівання деревина постійно розширюється й стискається, що призводить до появи тріщин і скалок.

Якщо захисне покриття зношене, дошки можуть деформуватися або посіріти.

Навіть вінілові настили не застраховані від проблем.

Зазвичай для захисту використовують спеціальні просочення, олії або морилки з UV-захистом. Але наносити їх під час сильної спеки не рекомендують – за температури понад 29 градусів такі засоби можуть неправильно висихати.

Поки спека не спаде, краще регулярно оглядати настил, усувати дрібні пошкодження вранці або ввечері, а також за можливості створювати тінь за допомогою парасолі чи маркізи. Легке зволоження поверхні ввечері також допоможе сповільнити деформацію деревини.

Не відкладайте перевірку труб

Високі температури можуть бути для труб не менш небезпечними, ніж сильний мороз.

Металеві й пластикові труби розширюються під впливом спеки, що створює додаткове навантаження на стики. У результаті можуть виникати протікання або навіть розриви.

Водночас у спекотну погоду водопровід працює активніше, адже люди частіше приймають душ і використовують воду. Особливо вразливими є старі системи водопостачання.

Крім того, пересихання ґрунту та зміщення фундаменту можуть пошкодити підземні труби. Також від перегріву страждають садові шланги й системи поливу.

Під час спеки варто перевірити труби, що проходять через неопалювані приміщення, наприклад горище чи підвал. Якщо помітні ослаблені кріплення або пошкодження, їх краще усунути якомога раніше. Корисною також буде установка датчиків витоку води, які допоможуть швидко виявити проблему й уникнути значних збитків.