Чтобы избежать серьезных проблем, важно не только охлаждать дом, но и не допускать распространенных ошибок, которые только усугубляют негативное воздействие жары, пишет The House Digest.

Почему не стоит делать в жару, чтобы не навредить дому?

Не косите газон слишком коротко

График стрижки, который хорошо работал весной, во время жары уже не подходит. Из-за недостатка влаги и палящего солнца трава становится гораздо более уязвимой. Хотя и хочется поддерживать газон в ухоженном виде в течение всего лета, слишком короткая стрижка может только навредить.

Более длинные травинки затеняют корни, помогают сдерживать рост сорняков и лучше сохраняют влагу в почве. Кроме того, высокая трава формирует более глубокую корневую систему, способную добираться до воды из нижних слоев почвы. Во время жары желательно оставлять высоту газона примерно 9–10 сантиметров, хотя это зависит от вида травы.

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Не допускайте полного пересыхания почвы у фундамента

Жара наносит вред не только растениям, но и фундаменту дома. Когда почва, особенно глинистая, сильно высыхает, она сжимается и отходит от фундамента. Из-за этого образуются пустоты, которые еще больше ускоряют высыхание. Со временем фундамент может проседать, а в бетоне – появляться трещины. Иногда трещины возникают даже на внутренних и наружных стенах.

Из-за смещения фундамента двери и окна могут начать плохо закрываться. Если после жары внезапно пройдут сильные дожди, вода легко попадет в эти пустоты, что может вызвать серьезные проблемы с конструкцией дома или даже подтопление подвала.

Чтобы этого избежать, поддерживайте почву вокруг фундамента слегка влажной. Не лейте воду непосредственно в щели. Лучше поливать примерно в 60 сантиметрах от фундамента с помощью шланга для капельного полива.

Увлажненная почва расширяется и помогает уменьшить нагрузку на фундамент, хотя уже имеющиеся трещины все равно придется ремонтировать.

Жара может нанести вред фундаменту дома / Фото Shutterstock

Не откладывайте проверку уплотнителей до зимы

Многие проверяют уплотнители на дверях и окнах только перед наступлением холодов. На самом деле это не менее важно и летом.

Через щели в доме может теряться от 25% до 40% охлажденного или нагретого воздуха. Чаще всего проблема возникает из-за зазоров вокруг дверей и окон.

Под воздействием высоких температур уплотнители могут сжиматься, трескаться или отклеиваться. В результате горячий воздух попадает внутрь, а кондиционер вынужден работать гораздо интенсивнее. Это не только сокращает срок его службы, но и существенно увеличивает счета за электроэнергию. Во время жары стоит проверить, не повреждены ли уплотнители, не потрескался ли герметик вокруг окон и хорошо ли прилегают двери.

Не игнорируйте состояние террасы или деревянного настила

Террасы созданы для использования под открытым небом, однако длительная жара тоже может им навредить. Особенно это касается деревянных конструкций.

Из-за сильного нагрева древесина постоянно расширяется и сжимается, что приводит к появлению трещин и сколов.

Если защитное покрытие изношено, доски могут деформироваться или посереть.

Даже виниловые настилы не застрахованы от проблем.

Обычно для защиты используют специальные пропитки, масла или морилки с UV-защитой. Но наносить их во время сильной жары не рекомендуется – при температуре выше 29 градусов такие средства могут высыхать неправильно.

Пока жара не спадет, лучше регулярно осматривать настил, устранять мелкие повреждения утром или вечером, а также по возможности создавать тень с помощью зонта или маркизы. Легкое увлажнение поверхности вечером также поможет замедлить деформацию древесины.

Не откладывайте проверку труб

Высокие температуры могут быть для труб не менее опасными, чем сильный мороз.

Металлические и пластиковые трубы расширяются под воздействием жары, что создает дополнительную нагрузку на стыки. В результате могут возникать протечки или даже разрывы.

В то же время в жаркую погоду водопровод работает активнее, ведь люди чаще принимают душ и используют воду. Особенно уязвимы старые системы водоснабжения.

Кроме того, пересыхание почвы и смещение фундамента могут повредить подземные трубы. Также от перегрева страдают садовые шланги и системы полива.

Во время жары стоит проверить трубы, проходящие через неотапливаемые помещения, например чердак или подвал. Если заметны ослабленные крепления или повреждения, их лучше устранить как можно раньше. Полезной также будет установка датчиков утечки воды, которые помогут быстро выявить проблему и избежать значительных убытков.