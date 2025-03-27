Що спочатку: клеїмо шпалери чи монтуємо натяжну стелю

Ремонт у квартирі чи будинку завжди вимагає правильного планування, що дозволяє уникнути зайвих витрат і зробити все якісно.

Одне з найпоширеніших питань під час цього: що робити спочатку – клеїти шпалери чи встановлювати натяжну стелю? Як краще та ефективніше вчинити, розповідає 24 Канал.

До теми Стіни чи стеля: що робити першим під час ремонту

Чому спочатку потрібно встановлювати натяжну стелю

Фахівці з ремонту рекомендують спочатку монтувати натяжну стелю, а вже потім клеїти шпалери. Ось кілька причин:

Механічні пошкодження шпалер. При встановленні натяжної стелі майстри використовують спеціальні інструменти, такі як перфоратори. Під час свердління отворів для кріплення профілю є ризик забруднення або навіть пошкодження шпалер пилом, брудом і подряпинами.

Температурний вплив. Під час монтажу натяжної стелі, особливо якщо це ПВХ-плівка, використовується будівельний фен, що нагріває повітря до 60 – 70°C. Деякі види шпалер можуть не витримати таких температур і відклеїтися або змінити свою структуру.

Якісне примикання стелі до стін. Натяжна стеля має ідеально прилягати до стін. Якщо спочатку поклеїти шпалери, то при монтажі стелі можуть утворитися щілини або перекоси. Установка стельового плінтуса або маскувальної стрічки після наклеювання шпалер може бути складнішою.

Економія матеріалів. Якщо спочатку встановити стелю, а потім клеїти шпалери, можна акуратно підрізати їх під саму конструкцію. Це дозволяє уникнути зайвих витрат і зробити стики непомітними.

Краще починати ремонт зі стелі / Фото Pexels

Коли краще спочатку клеїти шпалери

Водночас є випадки, коли можна зробити навпаки. До прикладу, якщо встановлюється тканинна натяжна стеля, для якої не потрібен нагрів.

Також якщо майстри використовують спеціальний метод монтажу, при якому не відбувається забруднення стін, або якщо в кімнаті плануються паперові шпалери, які легко замінити у разі пошкодження, можна не перейматися про послідовність.

До речі, якщо ж постає питання про те, що варто робити першим – оформлювати стіни чи класти підлогу, щоб мінімізувати пошкодження, тут послідовність буде іншою.