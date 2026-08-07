Сад не втратить барв до осені: 8 рослин, які ще можна висадити у серпні

Наприкінці літа клумби вже не мають тієї пишності, якою тішили на початку сезону. Частина квітів завершує цвітіння, барв стає менше, а сад поступово втрачає виразність.

Однак серпень ще дає змогу освіжити ділянку та продовжити декоративний сезон. Які рослини варто висадити саме зараз, щоб вони прикрашали сад і восени, розповідає Homes & Gardens.

Ехінацея, очиток і рудбекія додадуть клумбам нових барв

Для пізньої посадки краще обирати підрослі саджанці, які зможуть швидше вкоренитися на новому місці. Висаджувати їх бажано вранці, а протягом перших тижнів потрібно стежити, щоб земля навколо коріння не пересихала.

Однією з найпомітніших рослин наприкінці літа є ехінацея пурпурова. Її квіти, схожі на великі ромашки, можуть бути рожевими, кораловими, помаранчевими, жовтими або білими, тому навіть кілька підрослих саджанців швидко додадуть клумбі барв.

Ехінацея / Magnific

Після завершення цвітіння опуклі серединки ехінацеї можна не зрізати, адже вони залишаються декоративними й приваблюють птахів. Для рослини варто обрати сонячне місце з добре дренованим ґрунтом, а в суху погоду молоді кущі потрібно рясно поливати раз на кілька днів. Землю навколо них можна замульчувати, залишивши основу рослини відкритою.

Для сонячної ділянки із сухим і не надто поживним ґрунтом підійде очиток видний, або гілотелефіум видний. Його щільні суцвіття спочатку мають зеленуватий відтінок, потім рожевіють, а з наближенням осені стають насичено червоними.

Очиток видний / Magnific

Квіти підіймаються над міцним соковитим листям і приваблюють запилювачів, які залишаються активними наприкінці сезону. Після висаджування очиток потрібно добре полити, а надалі зволожувати землю лише тоді, коли її верхній шар підсохне, адже надмірно вологий і поживний ґрунт цій рослині не підходить.

Ще більше сонячних відтінків додасть рудбекія блискуча із золотистими пелюстками та темною серединкою. Її висаджують на добре освітленій ділянці, залишаючи достатньо місця для подальшого розростання.

Рудбекія / Magnific

Особливо виразно рудбекія виглядає поруч із синіми та фіолетовими квітами, наприклад шавлією або котовником. Її також можна розмістити позаду нижчих рослин, щоб яскраві суцвіття підіймалися над густим листям, а своєчасне видалення зів'ялих квітів допоможе продовжити цвітіння.

Шавлія, декоративні трави й лантана додадуть саду руху

Багаторічна шавлія добре підходить для серпневої посадки, адже її стрункі фіолетово-сині суцвіття красиво поєднуються з жовтими та помаранчевими квітами. Для неї потрібно обрати сонячне місце з добре дренованим ґрунтом і регулярно поливати, доки на рослині не з'явиться свіжий приріст.

Багаторічна шавлія / Magnific

Коли перша хвиля цвітіння завершиться, зів'ялі стебла можна зрізати до найближчої пари листків. За сприятливої погоди шавлія здатна утворити нові суцвіття ще до заморозків, а її ароматне листя та квіти приваблюватимуть бджіл.

Додати клумбі висоти, фактури та легкого руху допоможуть декоративні трави. Куничник гостроквітковий сорту "Karl Foerster" утворює чіткі вертикальні колоски, просо прутоподібне вирізняється повітряними волотями й красивим осіннім забарвленням, а мухленбергія волосиста наприкінці сезону вкривається легкими рожевими суцвіттями.

Декоративні трави / Magnific

Остання краще підходить для тепліших регіонів і захищених ділянок. Найефектніше декоративні трави виглядають там, де крізь їхні стебла проходять низькі вечірні промені. Протягом першого місяця після посадки землю потрібно підтримувати вологою, особливо під час спеки, а сухі волоті можна залишити на зиму, щоб вони зберігали виразну форму клумби та приносили користь живій природі.

Для горщиків біля будинку та сонячних клумб підійде лантана, яка добре витримує спеку й цвіте жовтими, помаранчевими, рожевими, червоними або фіолетовими суцвіттями.

Лантана / Magnific

Оскільки морозів ця рослина не витримує, в Україні її зазвичай вирощують як однорічну. Лантану в горщику можна спробувати зберегти до наступного сезону, перенісши на зиму у світле непромерзаюче приміщення. Лантані потрібні сонячне місце та ґрунт, у якому не застоюється вода.

Якщо рослину висаджують у горщик, у ньому мають бути отвори для відведення зайвої вологи. Надмірно підживлювати лантану не варто, адже велика кількість добрив може посилити ріст листя, але зменшити кількість квітів.

Анемона та айстра продовжать цвітіння восени

Для ділянок із легкою півтінню підійде анемона японська, чиї рожеві або білі квіти підіймаються на тонких міцних стеблах над густим листям. Вона починає цвісти наприкінці літа й продовжує прикрашати сад восени, коли багато інших рослин уже втрачають барви.

Анемона / Magnific

Найкраще анемона почувається у захищеному від палючого сонця місці з вологим, але добре дренованим ґрунтом. Перед посадкою землю можна збагатити компостом, а протягом першого сезону рослину потрібно регулярно поливати, щоб вона добре вкоренилася. Для анемони варто одразу залишити достатньо простору, адже після адаптації вона може швидко розростатися. Водночас молодій рослині інколи потрібен цілий сезон, щоб прижитися й почати рясно цвісти.

Завершити сезон яскравими барвами допоможе айстра новоанглійська. Її фіолетові, рожеві або блакитні квіти розкриваються тоді, коли більшість клумб уже починає втрачати декоративність, а також дають пізній нектар бджолам і метеликам.

Айстра / Magnific

Айстру варто висадити на сонячній ділянці з помірно вологим ґрунтом. Підрослі саджанці, перенесені в землю у серпні, встигнуть почати вкорінюватися до осені, однак у перші тижні не можна допускати пересихання землі. Шар мульчі допоможе довше утримувати вологу й не дасть ґрунту надмірно нагріватися. Для невеликої ділянки краще обирати компактні сорти, які не займуть забагато місця після розростання.