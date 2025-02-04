4 речі, які вбивають ламінат

Ламінат став незамінним покриттям у сучасних оселях. Втім, така підлога потребує ретельного догляду, адже, здавалося б, незначні речі, можуть серйозно пошкодити її.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Що псує ламінат

Ламінат є одним з найкращих покриттів, адже його легко монтується і має доступну ціну. Середній термін експлуатації ламінату може сягати від 15 до 30 років. Все залежить від догляду за підлоговим покриттям.

Однак є 4 речі, які можуть серйозно вкоротити термін служби ламінату та серйозно його пошкодити.

Пісок, пил і бруд

Якщо в оселі постелили ламінат, то варто регулярно проводити сухе прибирання. Річ у тім, що дрібні фракції піску чи пилу виконують абразивну функцію, а тому можуть подряпати ламінат. Через це підлога швидко втратить свою привабливість та презентабельність.

Надмірна волога

Надмірна волога може стати вбивчим фактором для ламінату. Звісно, без вологого прибирання не обійтися, проте слід дотримуватися деяких рекомендацій. Так, ламінат треба мити таким чином, щоб він не залишався мокрим і не висихав сам по собі. Надмірна волога пошкодить структуру дощечок, особливо – ламінат 21 – 23 класу.



Що псує ламінат / Фото Freepik

Засоби для прибирання

Під час вологого прибирання краще обмежитися чистою водою. Однак, якщо є потреба у використання засобів для миття, то слід використовувати виключно ті, які призначені для миття ламінату. Так, деякі засоби краще усувають бруд з підлоги, а поліроль поверне блиск.

Підбори

Якщо ви хочете, щоб ламінат прослужив якомога довше, то не слід ходити по ньому на підборах. Вони можуть пошкодити покриття, після чого з'являться сколи, тріщини чи вмятини. Щоб їх усунути, доведеться робити спеціальну обробку, покривати лаком, а в найгіршому випадку – замінювати секцію. Відтак, улюблені підбори краще не одягати у домі, якщо ви хочете, щоб ламінат прослужив якнайдовше.