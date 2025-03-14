Є тільки два види: який наповнювач можна змивати в каналізацію

Вибір наповнювача для котячого туалету – важливе питання для власників пухнастих улюбленців. Окрім зручності для кота, слід враховувати екологічність, безпеку для каналізаційної системи та легкість утилізації.

Чи всі типи наповнювачів вписуються у ці критерії, і які з них точно не варто змивати в унітаз, розповідає 24 Канал.

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Які наповнювачі не можна змивати в каналізацію

Серед безлічі видів наповнювачів є ті, що точно не можна змивати в каналізацію, зокрема йдеться про наступні:

Силікагелеві. Вони не розчиняються взагалі та можуть пошкодити каналізацію.

Бентонітові. Такі наповнювачі при контакті з водою розбухають, що спричиняє засмічення.

Деревні. Ці види також часто розбухають у воді й можуть засмічувати каналізацію.

Які наповнювачі безпечні для каналізації: дивіться відео

Який наповнювач можна змивати в унітаз

Є лише два види наповнювачів, які можна безпечно утилізувати в каналізації, і це кукурудзяний та соєвий (тофу) наповнювачі.

Перший складається з подрібнених волокон кукурудзяних качанів, добре вбирає вологу, утворює грудочки та легко розчиняється, не засмічуючи труби.

Водночас другий виготовлений із соєвих волокон, які також розчиняються у воді. Цей наповнювач теж утворює компактні грудочки, які не розширюються у трубах, й не створює великих навантажень на каналізаційну систему.

Кожен, хто має чотирилапого друга, знає, як важко не тільки знайти наповнювач для туалету, а і як прибрати шерсть у домі. Втім, видалити її можна і без агресивних хімічних засобів лише за допомогою пилососа.

Поради щодо безпечного змивання наповнювача

Щоб уникнути проблем з каналізацією, змивайте лише невеликі порції безпечних наповнювачів.

Також перед використанням уважно читайте інструкцію від виробника.

А якщо у вас стара каналізаційна система, краще викидати наповнювач у компост або смітник.