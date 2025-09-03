Для перекусу та посадки у наступному році: як правильно збирати та зберігати насіння соняшника
- Для збору насіння соняшника квіти висушують, підвішуючи догори дном, але для цього варто дочекатися, аби вони повністю висохли.
- Насіння ж соняшника можна використовувати для перекусу або посадки наступного року, залишаючи його в шкаралупі й зберігаючи в сухому, прохолодному місці.
Якщо соняшники починають висихати, варто подумати про збереження насіння, аби воно не пропало даремно наприкінці літа.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, насіння соняшнику можна використовувати для перекусу чи тримати, щоб висадити наступного року. Як його правильно збирати та зберігати в обох випадках, розповідаємо далі.
Також цікаво Додадуть кольору: квіти, які варто посадити напередодні осені
Як збирати квіти соняшників?
Голівки соняшника можна залишити повністю висохнути в саду або зібрати їх раніше та висушити в приміщенні. Другий варіант кращий, якщо є бажання вберегти насіння від птахів.
Однак незалежно від обраного шляху, збирати соняшники варто тоді, коли задня частина квітки змінить колір із зеленого на жовтий.
Далі ж голівки рослини слід підвісити догори дном в тінистому, сухому місці в приміщенні. Протягом кількох днів квіти повинні повністю побуріти, і тоді насіння буде готове до збору.
Як збирати насіння соняшника?
Коли квіти повністю висохли, можна зібрати насіння.
Якщо крихітні квіточки в центрі рослини все ще прикріплені до насіння, їх потрібно обережно витерти пальцями. Потім можна руками видалити насіння з квіткових головок.
Робити це бажано над великою ємністю, щоб не втратити насіння.
Як зберегти насіння для посадки наступного року?
Якщо ви плануєте використовувати насіння для посадки наступного року, тримайте його в шкаралупі та прослідкуйте, щоб воно повністю висохло перед зберіганням.
Складати насіння найкраще в конверт або коричневий паперовий пакет, який чекатиме весни в прохолодному, сухому місці.
Як зберігати насіння для перекусу?
Насіння соняшнику може прогіркнути, тому для перекусу його також варто залишати в шкаралупі й тримати в сухому місці.
Для більш тривалого зберігання ж його бажано посмажити. Для цього достатньо просто викласти насіння на деко та залишити в духовці на 30 хвилин за температури 150 градусів.
Що варто знати про зберігання насіння?
Соняшники – це не єдині мешканці саду, насіння з яких можна зберігати для їжі чи висаджування наступного сезону.
Однак після збору вдалого врожаю у своєму квітнику чи на городі важливо правильно підготувати насіння та забезпечити йому відповідні умови.
Серед іншого, зберігати його бажано в сухих, темних і прохолодних місцях.