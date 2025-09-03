Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, насіння соняшнику можна використовувати для перекусу чи тримати, щоб висадити наступного року. Як його правильно збирати та зберігати в обох випадках, розповідаємо далі.

Також цікаво Додадуть кольору: квіти, які варто посадити напередодні осені

Як збирати квіти соняшників?

Голівки соняшника можна залишити повністю висохнути в саду або зібрати їх раніше та висушити в приміщенні. Другий варіант кращий, якщо є бажання вберегти насіння від птахів.

Однак незалежно від обраного шляху, збирати соняшники варто тоді, коли задня частина квітки змінить колір із зеленого на жовтий.

Далі ж голівки рослини слід підвісити догори дном в тінистому, сухому місці в приміщенні. Протягом кількох днів квіти повинні повністю побуріти, і тоді насіння буде готове до збору.

Як збирати насіння соняшника?

Коли квіти повністю висохли, можна зібрати насіння.

Якщо крихітні квіточки в центрі рослини все ще прикріплені до насіння, їх потрібно обережно витерти пальцями. Потім можна руками видалити насіння з квіткових головок.

Робити це бажано над великою ємністю, щоб не втратити насіння.

Насіння соняшника може бути поживним перекусом / Фото Freepik

Як зберегти насіння для посадки наступного року?

Якщо ви плануєте використовувати насіння для посадки наступного року, тримайте його в шкаралупі та прослідкуйте, щоб воно повністю висохло перед зберіганням.

Складати насіння найкраще в конверт або коричневий паперовий пакет, який чекатиме весни в прохолодному, сухому місці.

Як зберігати насіння для перекусу?

Насіння соняшнику може прогіркнути, тому для перекусу його також варто залишати в шкаралупі й тримати в сухому місці.

Для більш тривалого зберігання ж його бажано посмажити. Для цього достатньо просто викласти насіння на деко та залишити в духовці на 30 хвилин за температури 150 градусів.

Що варто знати про зберігання насіння?

Соняшники – це не єдині мешканці саду, насіння з яких можна зберігати для їжі чи висаджування наступного сезону.

Однак після збору вдалого врожаю у своєму квітнику чи на городі важливо правильно підготувати насіння та забезпечити йому відповідні умови.

Серед іншого, зберігати його бажано в сухих, темних і прохолодних місцях.