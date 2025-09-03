Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, семена подсолнечника можно использовать для перекуса или держать, чтобы высадить в следующем году. Как их правильно собирать и хранить в обоих случаях, рассказываем дальше.

Также интересно Добавят цвета: цветы, которые стоит посадить накануне осени

Как собирать цветы подсолнухов?

Головки подсолнечника можно оставить полностью высохнуть в саду или собрать их раньше и высушить в помещении. Второй вариант предпочтительнее, если есть желание уберечь семена от птиц.

Однако независимо от выбранного пути, собирать подсолнухи стоит тогда, когда задняя часть цветка изменит цвет с зеленого на желтый.

Далее же головки растения следует подвесить вверх дном в тенистом, сухом месте в помещении. В течение нескольких дней цветы должны полностью побуреть, и тогда семена будут готовы к сбору.

Как собирать семена подсолнечника?

Когда цветы полностью высохли, можно собрать семена.

Если крошечные цветочки в центре растения все еще прикреплены к семенам, их нужно осторожно вытереть пальцами. Затем можно руками удалить семена из цветочных головок.

Делать это желательно над большой емкостью, чтобы не потерять семена.

Семена подсолнечника могут быть питательным перекусом / Фото Freepik

Как сохранить семена для посадки в следующем году?

Если вы планируете использовать семена для посадки в следующем году, держите их в скорлупе и проследите, чтобы они полностью высохли перед хранением.

Складывать семена лучше всего в конверт или коричневый бумажный пакет, который будет ждать весны в прохладном, сухом месте.

Как хранить семечки для перекуса?

Семена подсолнечника могут прогоркнуть, поэтому для перекуса их также стоит оставлять в скорлупе и держать в сухом месте.

Для более длительного хранения же их желательно пожарить. Для этого достаточно просто выложить семечки на противень и оставить в духовке на 30 минут при температуре 150 градусов.

Что стоит знать о хранении семян?

Подсолнухи – это не единственные жители сада, семена из которых можно хранить для еды или высадки в следующем сезоне.

Однако после сбора удачного урожая в своем цветнике или на огороде важно правильно подготовить семена и обеспечить им соответствующие условия.

Среди прочего, хранить их желательно в сухих, темных и прохладных местах.