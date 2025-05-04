Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, за правильних умов воно може залишатися життєздатним роками. Ключові фактори для збереження насіння – це сухість, темрява й прохолода. Про найкращі місця для його зберігання, розповідаємо далі.

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Холодильник

Холодильник ідеально підходить для зберігання насіння. Він забезпечує стабільно низьку температуру, а численні полиці дозволяють зручно організувати простір.

Проте слід подбати про герметичність упаковки – холодильник є досить вологим середовищем. Для зберігання найкраще використовувати скляні або металеві контейнери з щільними кришками.

Щоб зменшити вплив світла, яке потрапляє під час відкривання дверцят, варто обирати непрозору або напівпрозору тару.

Кухонна шафа

Шафа на кухні, розташована подалі від плити та раковини, також може бути чудовим місцем для зберігання насіння. Важливо уникати шаф із прозорими дверцятами та обирати ті, що захищають від світла.

Волога – основний ворог, тому насіння обов’язково має бути в герметичних контейнерах.

Не слід використовувати шафи над плитою чи біля посудомийної машини – температура та вологість там занадто змінюються.

Морозильна камера

Якщо у вас велика кількість насіння і ви хочете зберігати його десятиліттями, найкращий варіант – морозильна камера. Саме так працюють світові банки насіння.

Перед заморожуванням обов’язково потрібно ретельно висушити насіння та помістити його в герметичні контейнери, бажано непрозорі. Також варто додати осушувач вологи.

Правильне зберігання насіння – гарантія його життєздатності / Фото Freepik

Підвал

Підвали зазвичай прохолодні й захищені від перепадів температури. Оберіть місце подалі від джерел тепла і вологи, тримайте насіння вище від підлоги й використовуйте осушувачі, наприклад пакети з рисом або сухим молоком.

Темна шафа

Якщо немає льоху чи підвалу, насіння можна зберігати у звичайній шафі. Бажано розміщувати насіння ближче до підлоги – там прохолодніше. Перед використанням переконайтеся, що під шафою немає приміщення з підвищеною вологістю, наприклад ванної кімнати.

Де не варто зберігати насіння

Гаражі й сараї – не найкращі варіанти. Вони погано ізольовані, схильні до перепадів температури, мають вікна, через які проникає світло, та зазвичай мають підвищену вологість. Зберігання насіння там може швидко звести нанівець усі ваші старання.

До слова, іноді насіння підводить та не хоче проростати. Щоб виправити цю ситуацію, важливо знати поширені причини проблем та як їх долати.