Створюють дискомфорт та переносять хвороби: кроки, аби позбутися бліх у будинку

Блохи можуть стати справжньою проблемою не тільки для ваших домашніх улюбленців, але й для всього будинку. Вони легко проникають усередину та швидко розмножуються.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, у такому випадку ви можете не бачити бліх, але їхню присутність видаватимуть укуси та свербіж. Як позбутися цих неприємних гостей, розповідаємо далі.

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Як блохи потрапляють у будинок

Навіть якщо у вас немає домашніх тварин, ви можете зіткнутися з проблемою бліх. Причини можуть бути різні:

Гніздування диких тварин (мишей, білок) у стінах будинку.

Блохи могли залишитися від попередніх мешканців будинку.

Переносниками можуть бути навіть ваші гості або ви самі після прогулянки.

Як позбутися бліх у будинку

Блохи не тільки створюють подразнення своїми укусами, й можуть переносити певні хвороби. Через це важливо швидко їх позбутися, дотримуючись комплексного підходу. Ось основні кроки:

Обробіть домашнього улюбленця: викупайте його за допомогою звичайного зоошампуню та нанесіть засоби для профілактики бліх (краплі, нашийники або таблетки).

Приберіть будинок: ретельно пилососьте килими, підлоги, щілини між плінтусами, особливу увагу приділіть місцям відпочинку тварин. Також виперіть підстилки, килимки, ковдри у гарячій воді.

Повторюйте обробку: пилососьте кожен день або через день протягом двох тижнів. Через 10 – 14 днів проведіть повторну обробку засобами від бліх.

Профілактика бліх у будинку

Щоб уникнути повторного зараження, використовуйте засоби захисту для тварин цілий рік та регулярно розчісуйте шерсть улюбленця гребінцем від бліх.

Крім того, запобігайте проникненню диких тварин у будинок й підтримуйте чистоту та порядок.

До слова, хоча хатні павуки й не становлять такої проблеми як блохи, іноді їх стає забагато, тож важливо знати кілька ключових кроків для зменшення кількості павуків.