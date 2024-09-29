Як пише Homes And Gardens, убезпечити дім від розмноження павуків цілком реально. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Закрийте точки входу

Один із найпростіших і найефективніших способів уберегтися від павуків – закрити будь-які потенційні точки входу.

Павуки можуть протиснутися через крихітні щілини навколо дверей, вікон та інших отворів, тож слід регулярно перевіряти зовнішній вигляд будинку та закладайте будь-які тріщини чи діри.

Встановіть сітчасті екрани

Встановіть екрани з дрібної сітки на вікна, вентиляційні отвори та інші місця, куди можуть проникнути павуки.

Павуків часто приваблює кімнатне освітлення вночі, але екрани діють як бар’єр, який не дозволяє їм потрапити всередину.

Використовуйте природні репеленти

Деякі природні запахи діють як репеленти для павуків. Чудово стримують їх ефірні олії м’яти перцевої, чайного дерева та евкаліпта. Створіть простий спрей, використовуючи ці олії та воду, і нанесіть його навколо вікон, дверей та інших точок входу.

Обирайте слабке освітлення

Павуків приваблюють комахи, які летять на яскраве вуличне світло. Зменшення зовнішнього освітлення може допомогти мінімізувати кількість комах у домі та, своєю чергою, знизити активність павуків.

Підтримуйте чистоту

Павукам подобаються темні, захаращені місця, тому підтримання чистоти вдома може допомогти їх уникнути. Регулярне прибирання пилососом, витирання пилу та прибирання сміття є важливими кроками для цього.