Як пише The Sun, є кілька важливих речей, які зроблять зовнішній простір ще кращим наступного року, якщо їх зробити завчасно. Про що йдеться, розповідаємо далі.

До теми 5 завдань з догляду за прибудинковою територією, які потрібно виконати на початку осені

Збір насіння

Замість того, щоб купувати нове насіння тієї самої рослини, яку ви виростили цього літа, можна зібрати його з квіткових головок.

Зберігайте насіння в прохолодному сухому місці до настання відповідного сезону для посадки.

Викопування рослин

Є рослини, які потрібно викопати перед настанням холодів, інакше вони не переживуть зиму. До прикладу, йдеться про жоржини. Це багаторічна рослина, яка загине взимку, якщо її залишити в землі, тому потрібно викопати бульби й зберігати їх в прохолодному темному приміщенні до весни.

Позбавлення від шкідників

Хоча багато садових шкідників зникають протягом зими, слимаки та равлики процвітають у вологих умовах, тож варто вжити заходів, щоб зупинити їх поїдання рослин.

Компостування

Наводите порядок у саду, важливо компостувати все, зокрема овочеві шкірки та інші органічні відходи.

Для цього можна придбати спеціальний контейнер для компосту або створити свій власний із кількох старих піддонів.