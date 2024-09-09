Які справи для цього варто виконати на початку осені, розповідаємо далі.

До теми Затишно та яскраво: як прикрасити ґанок будинку восени

Підготовка садового інвентарю до зберігання

Якщо ваш садовий інвентар мав велику популярність влітку, то, мабуть, йому знадобиться трохи більше уваги, перш ніж відправитися на відпочинок до наступного сезону.

Використовуйте садовий шланг, щоб промити пил і бруд з інструментів, а потім замочіть їх у гарячій воді з милом на 15 хвилин. Видаліть будь-яку іржу, добре промийте та продезінфікуйте інструменти, а потім добре висушіть їх перед зберіганням.

Прибирання вуличних меблів

Виберіть сухий сонячний день для очищення та прибирання вуличних меблів. Однак якщо у вас немає приміщення для їхнього зберігання, захистіть меблі водонепроникним брезентом.

Миття вікон

Поки погода ще тепла, помийте вікна ззовні. Змийте пил, пташиний послід і бруд за допомогою розпилювача на шлангу, а потім у відрі змішайте воду з білим оцтом та використовуючи чисту швабру протріть сумішшю вікна.

Миття гриля

Навіть якщо ви плануєте готувати на грилі взимку, початок осені – гарний час для його ретельного очищення. Почніть з видалення попелу, а потім використовуйте гарячу мильну воду та губку, щоб позбутися жиру з поверхонь.

Прибирання у гаражі

Якщо ви не хочете паркувати машину на дорозі в холодні зимові місяці, тоді настав час почистити гараж. Почніть зі викидання накопиченого сміття, а потім виметіть його, помийте стіни, підлогу та вікна. Крім того, обережно поскладайте всі речі, що мають зберігатися в гаражі, аби нічого не заважало.