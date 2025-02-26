Кращі рослини для піщаного ґрунту: що вибрати для саду

Якщо ви живете в регіоні з піщаним ґрунтом, то, мабуть, стикалися з труднощами у вирощуванні рослин. Такий ґрунт містить мало поживних речовин, погано утримує вологу та ускладнює приживлення коренів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, однак деякі рослини добре адаптовані до таких умов і можуть радувати вас рясним цвітінням та зеленню. Добірку найкращих квітів і рослин, які не тільки виживуть, а й процвітатимуть у піщаному ґрунті, пропонуємо далі.

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Ехінацея

Ця стійка до посухи та невибаглива у догляді рослина не лише додасть яскравих барв у ваш сад, а й стане чудовим вибором для залучення бджіл та метеликів. Гібридні сорти ехінацеї бувають різних кольорів: від фіолетового до червоного та помаранчевого та є улюбленцями комах.

Лаванда

Лаванда – це не лише краса, а й аромат, що сприяє розслабленню. Вона чудово росте на піщаних ґрунтах, оскільки потребує гарного дренажу.

Іриси

Ці витончені квіти бувають у жовтому, синьому, білому та фіолетовому відтінках. Вони ідеально підходять для піщаного ґрунту, але слід пам’ятати, що вони токсичні для домашніх тварин.

На піщаній землі також можуть рости квіти / Фото Freepik

Рудбекія волосиста

Ця польова квітка не лише гарна, а й корисна для екосистеми. Вона приваблює запилювачів, таких як бджоли та метелики, і добре росте в посушливих умовах.

Космея

Ця невибаглива польова квітка може самостійно висіватися і знову з’являтися наступного року. Вона має яскраві рожеві, червоні, білі та помаранчеві квіти, а її висота може сягати понад метра навіть на піщаному ґрунті.

Молодило

Ці сукуленти чудово підходять для піщаного ґрунту, оскільки вони посухостійкі та легко розмножуються. Вони мають красиві розетки м’ясистого листя, які можуть бути різних відтінків.

Деякі квіти не вибагливі до ґрунту / Фото Freepik

Чебрець

Якщо ви хочете поєднати красу та користь, оберіть чебрець. Це ароматична трава, що не тільки прикрасить ваш сад, а й стане чудовим доповненням до вашого кухонного арсеналу. Вона також приваблює запилювачів і добре адаптована до піщаних ґрунтів.