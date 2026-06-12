Які квіти, овочі та фрукти посадити у червні, щоб мати пишний і врожайний сад

Червень вважається одним із найкращих місяців для посадок у саду та на городі. Ґрунт уже добре прогрітий, сонця багато, тому рослини швидко приживаються і активно ростуть.

У цей час ще не пізно засадити сад квітами, овочами, травами й навіть деякими фруктами – головне забезпечити регулярний полив і догляд. Про це пише Homes and gardnes.

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Що можна садити у червні?

У червні можна висаджувати літні квіти та швидкорослі однорічники, які швидко зацвітають і прикрашають клумби. Серед найпопулярніших – космея, чорнобривці, цинія, соняшники, настурція та целозія. Їх можна сіяти прямо у відкритий ґрунт або спочатку вирощувати розсадою. Вони швидко сходять і цвітуть майже до осені, особливо якщо регулярно видаляти зів'ялі квіти.

Настурція швидко сходить і цвіте майже до осені / Фото Pinterest

Також саме час висаджувати літні клумбові рослини, які забезпечують яскравий сад протягом усього сезону. До них належать петунії, бегонії, пеларгонії (герань), лобелії, імпатієнс, колеус та маригольди. Вони добре ростуть у контейнерах, на клумбах і в кашпо. Важливо одразу після посадки забезпечити їм глибокий полив і поживний ґрунт, бажано з компостом або перегноєм.

У червні можна садити і багаторічні рослини, які прикрашатимуть сад роками. Це ехінацея, рудбекія, ромашка, астильба, пентемон, молочай і морозостійкі герані. Після посадки землю навколо них зазвичай мульчують, щоб утримати вологу й захистити коріння від спеки. У разі сильної спеки молоді рослини інколи притіняють, щоб вони не стресували.

Астильба – одна з багаторічних рослин, яку варто посадити у червні / Фото Pinterest

Окрему групу становлять теплолюбні овочі, які саме в червні найкраще висаджувати у відкритий ґрунт або теплицю. Це томати, огірки, кабачки, баклажани, солодкий перець, гарбузи, кукурудза та бамія. Вони потребують стабільного тепла (приблизно 18 – 20 градусів і вище) і добре реагують на рясний, але не поверхневий полив. Глибокий полив кожні кілька днів допомагає їм формувати міцну кореневу систему.

Також у червні можна сіяти швидкорослі культури для швидкого врожаю. Це редис, салат, шпинат, рукола, буряк і пак-чой. У прохолодніших регіонах це навіть останній шанс отримати ще один урожай до спеки, адже влітку ці рослини можуть швидко "піти в стрілку". Для безперервного збору врожаю їх часто висівають кілька разів із невеликим інтервалом.

Окремо варто згадати культури для осіннього та зимового врожаю. У червні висаджують брюссельську капусту, броколі, цвітну капусту, кейл, порей і селеру. Вони ростуть повільно, тому їх садять заздалегідь, щоб восени та взимку отримати стабільний урожай. Щоб захистити ґрунт і зберегти вологу влітку, ці грядки часто мульчують органічними матеріалами.

Якщо селеру посадити у червні, то восени можна отримати врожай / Фото Pinterest

Не менш важливими є трави та ароматичні рослини. У теплу погоду добре ростуть базилік, кріп, петрушка, коріандр, естрагон і кріп. Більш витривалі трави, як-от чебрець, розмарин, орегано та м'ята, також можна висаджувати.

Окрім кулінарних трав, у червні часто висаджують і лікарські рослини – лаванду, календула, ромашку та ехінацею.

Із фруктів у червні зазвичай садять полуницю у вигляді розсади, а також починають вирощувати дині та кавуни. Для них важливо, щоб ґрунт був добре прогрітий (приблизно від 20 градусів і вище), і щоб рослини отримували багато сонця. Якщо насіння не було посіяне раніше, краще використовувати готову розсаду.

Головні правила червневого садівництва прості:

не допускати пересихання ґрунту,

поливати глибоко, а не поверхнево,

регулярно прополювати бур'яни та підживлювати рослини після посадки.

У спеку молоді посадки іноді потребують тимчасового затінення, щоб краще адаптуватися.

Раніше ми писали про те, як обрізати помідори у червні, щоб подвоїти урожай. Починати варто, коли рослина виросте приблизно до 30 сантиметрів. Бічні пагони краще видаляти кожні 1 – 2 тижні, поки вони маленькі. Обрізати томати рекомендують у суху погоду та вранці. Також важливо дезінфікувати секатор, якщо рослини хворі.