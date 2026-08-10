Сірі стіни більше не в моді: який стиль інтер'єру захоплює Європу у 2026 році

Тренди в дизайні інтер'єру змінюються так само швидко, як і в моді. Якщо ще кілька років тому сучасною вважалася квартира зі світло-сірими стінами, дерев'яними рейками та плиткою "під мармур", то у 2026 році дизайнери дедалі частіше відмовляються від шаблонних рішень.

Як пише Architectural Digest, у центрі уваги опинилися:

індивідуальність,

комфорт,

функціональність.

Замість інтер'єру, який нагадує фотографію з Pinterest, фахівці радять створювати простір, пристосований до реального життя його мешканців. Одним із головних антитрендів сучасного дизайну стало прагнення повністю відтворити популярні інтер'єри із соцмереж.

Однакові кольори, матеріали, меблі та декоративні рішення призводять до того, що квартири втрачають індивідуальність. Такий простір може мати стильний вигляд на фотографії, однак у реальному житті нерідко більше нагадує шоурум, ніж затишну оселю. Дизайнери наголошують: проблема не в конкретних матеріалах чи кольорах, а в їхньому масовому використанні без урахування особливостей квартири та способу життя її власників.

Які рішення в інтер'єрі вже втрачають актуальність?

Серед рішень, які сьогодні дедалі частіше називають застарілими або надто шаблонними:

тотально сірі або бежеві стіни;

надлишок дерев'яних рейок;

керамограніт із вираженим мармуровим малюнком;

майже повна відсутність кольорових акцентів;

велика кількість декоративних елементів лише заради трендового вигляду.

Водночас це не означає, що сірий колір, дерево чи мармуровий керамограніт більше не можна використовувати. Йдеться радше про відмову від типових комбінацій, які масово повторюються в різних квартирах.



Сірі інтер'єри відходять у минуле / Фото Pinterest

Що таке slow interior?

На зміну швидкому копіюванню трендів приходить концепція slow interior – підхід до облаштування житла, за якого інтер'єр формують поступово та відповідно до способу життя власників. Головна ідея полягає в тому, щоб не купувати все одразу за готовим шаблоном, а створювати простір із речей, які справді подобаються та мають для людини значення.

У slow interior важливе місце займають предмети, які додають оселі характеру. Це можуть бути:

вінтажні світильники;

старовинні дзеркала;

відреставровані меблі;

кераміка ручної роботи;

роботи місцевих художників;

сувеніри з подорожей;

сімейні речі, які передаються з покоління в покоління.

Саме такі деталі допомагають зробити інтер'єр неповторним. При цьому не обов'язково витрачати великі суми на дорогий декор – значно важливіше, щоб предмети відповідали характеру та історії мешканців.