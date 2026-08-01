Більшість про це забуває: одна дія врятує пральну машинку перед відпусткою

Пральна машина постійно контактує з водою, тому всередині неї залишається волога навіть після завершення циклу прання. Якщо перед тривалою відсутністю просто зачинити люк і поїхати, після повернення можна зіткнутися із затхлим запахом або навіть пліснявою.

Експерти Better Homes & Gardens радять витратити лише кілька хвилин перед відпусткою, щоб уникнути цих проблем.

Що зробити з пральною машинкою?

Залиште дверцята трохи прочиненими

Найважливіше правило – не закривати люк герметично після останнього прання. Якщо залишити дверцята трохи прочиненими, залишкова волога швидше випарується, а повітря зможе вільно циркулювати всередині барабана. Саме це допомагає запобігти появі затхлого запаху, цвілі та розмноженню бактерій.

Витріть гумовий ущільнювач

Перед від'їздом варто приділити увагу гумовій манжеті навколо люка. Саме в її складках часто накопичуються вода, ворсинки, залишки мийного засобу та дрібне сміття. Достатньо протерти ущільнювач сухою або злегка вологою ганчіркою, щоб прибрати зайву вологу. Ця проста дія значно зменшує ризик появи неприємного запаху.

Очистіть лоток для прального засобу

Контейнер для порошку та кондиціонера також варто промити й висушити. Залишки мийних засобів у поєднанні з вологою можуть стати середовищем для утворення слизу та грибка. Якщо конструкція пральної машини дозволяє, лоток краще вийняти, промити під теплою водою, висушити та встановити назад.



Що зробити з пральною машинкою перед відпусткою / Фото Unsplash

Перевірте фільтр

Перед тривалою поїздкою корисно очистити зливний фільтр. У ньому нерідко накопичуються нитки, волосся, ґудзики, монети та інше дрібне сміття. Якщо залишити їх надовго, це може призвести до неприємного запаху або погіршення роботи пральної машини. Очищення фільтра займає лише кілька хвилин, але допомагає підтримувати техніку в належному стані.

Перекрийте подачу води

Якщо ви їдете у відпустку на кілька днів або довше, фахівці також рекомендують перекрити кран подачі води до пральної машини. Це зменшує ризик протікання через зношений шланг або несправний клапан під час вашої відсутності.

Чому це важливо?

Річ у тім, що після останнього прання всередині машини завжди залишається певна кількість вологи. Якщо надовго закрити люк, без доступу повітря створюються ідеальні умови для розвитку цвілі та бактерій. Тому перед відпусткою достатньо виконати кілька простих кроків:

запустити останнє прання,

спорожнити барабан,

витерти ущільнювач,

очистити лоток і фільтр та залишити дверцята трохи прочиненими.

На це знадобиться не більше двох хвилин, зате після повернення пральна машина залишиться чистою, свіжою та готовою до роботи.