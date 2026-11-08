Не викидайте шкаралупу волоських горіхів: навіщо її додають у вазони

Горіхову шкаралупу нерідко радять зберігати для кімнатних рослин: подрібнювати, змішувати із землею або викладати на дно горщика. Їй приписують здатність розпушувати субстрат і навіть підживлювати квіти.

Як та де правильно використовувати горіхову шкаралупу – розповіли експерти Interia.

Що дає горіхова шкаралупа рослинам?

Подрібнену шкаралупу розглядають передусім як структурну добавку. Великі тверді частинки потенційно можуть створювати проміжки в земляній суміші. Однак результат залежить від їхнього розміру, кількості та складу самого ґрунту.

Для коріння важливий доступ повітря: у надто ущільненій або постійно мокрій землі його бракує. Саме тому до субстратів додають кору, пемзу та інші компоненти з відомими властивостями. Вони допомагають підтримувати пухку структуру суміші.

Шкаралупа розкладається повільно, тому швидкого підживлення від неї чекати не слід. Вона не замінює добрива з визначеним вмістом поживних речовин.

Яким кімнатним рослинам вона може бути корисна?

Можливу користь такої добавки пов'язують із рослинами, яким потрібен повітропроникний субстрат.

Монстера та філодендрон. Для них використовують структурні суміші з корою та іншими великими компонентами. Шкаралупу іноді пропонують як додатковий матеріал, але перевіреної пропорції для цих рослин немає. Для передбачуваного результату краще обирати компоненти, призначені для вирощування кімнатних культур.



Шкаралупу іноді пропонують як додатковий матеріал для монстери / Фото Unsplash

Потос і фікус. Їх також згадують серед рослин, для яких важлива пухка земля без тривалого перезволоження. Однак називати шкаралупу необхідною або доведено корисною добавкою для них підстав недостатньо.

Їх також згадують серед рослин, для яких важлива пухка земля без тривалого перезволоження. Однак називати шкаралупу необхідною або доведено корисною добавкою для них підстав недостатньо. Сансевієрія та заміокулькас. У догляді за ними особливо важливо не допустити застою води. Покладатися на шкаралупу як на захист від переливу не варто: потрібні відповідний субстрат, горщик з отворами та обережний полив.

Чи можна насипати шкаралупу на дно горщика?

Окремий шар великих шматочків під землею не гарантує кращого дренажу. На межі дрібного субстрату й грубого матеріалу вода може затримуватися, залишаючи кореневу зону надто вологою.

Таку особливість пояснюють фахівці Каліфорнійського університету. Надійніше забезпечити вільні дренажні отвори й зливати воду, що накопичилася в піддоні після поливу.