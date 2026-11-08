Не викидайте шкаралупу волоських горіхів: навіщо її додають у вазони

Шкаралупа волоських горіхів для кімнатних квітів / Колаж 24 Каналу
Горіхову шкаралупу нерідко радять зберігати для кімнатних рослин: подрібнювати, змішувати із землею або викладати на дно горщика. Їй приписують здатність розпушувати субстрат і навіть підживлювати квіти.
Як та де правильно використовувати горіхову шкаралупу – розповіли експерти Interia.
Що дає горіхова шкаралупа рослинам?
Подрібнену шкаралупу розглядають передусім як структурну добавку. Великі тверді частинки потенційно можуть створювати проміжки в земляній суміші. Однак результат залежить від їхнього розміру, кількості та складу самого ґрунту.
Для коріння важливий доступ повітря: у надто ущільненій або постійно мокрій землі його бракує. Саме тому до субстратів додають кору, пемзу та інші компоненти з відомими властивостями. Вони допомагають підтримувати пухку структуру суміші.
Шкаралупа розкладається повільно, тому швидкого підживлення від неї чекати не слід. Вона не замінює добрива з визначеним вмістом поживних речовин.
Яким кімнатним рослинам вона може бути корисна?
Можливу користь такої добавки пов'язують із рослинами, яким потрібен повітропроникний субстрат.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
- Монстера та філодендрон. Для них використовують структурні суміші з корою та іншими великими компонентами. Шкаралупу іноді пропонують як додатковий матеріал, але перевіреної пропорції для цих рослин немає. Для передбачуваного результату краще обирати компоненти, призначені для вирощування кімнатних культур.
- Потос і фікус. Їх також згадують серед рослин, для яких важлива пухка земля без тривалого перезволоження. Однак називати шкаралупу необхідною або доведено корисною добавкою для них підстав недостатньо.
- Сансевієрія та заміокулькас. У догляді за ними особливо важливо не допустити застою води. Покладатися на шкаралупу як на захист від переливу не варто: потрібні відповідний субстрат, горщик з отворами та обережний полив.
Чи можна насипати шкаралупу на дно горщика?
Окремий шар великих шматочків під землею не гарантує кращого дренажу. На межі дрібного субстрату й грубого матеріалу вода може затримуватися, залишаючи кореневу зону надто вологою.
Таку особливість пояснюють фахівці Каліфорнійського університету. Надійніше забезпечити вільні дренажні отвори й зливати воду, що накопичилася в піддоні після поливу.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter