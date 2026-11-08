Не выбрасывайте скорлупу грецких орехов: зачем ее добавляют в вазоны

Скорлупа грецких орехов для комнатных цветов / Коллаж 24 Канала
Ореховую скорлупу нередко рекомендуют сохранять для комнатных растений: измельчать, смешивать с землей или выкладывать на дно горшка. Ей приписывают способность разрыхлять субстрат и даже подкармливать цветки.
Как и где правильно использовать ореховую скорлупу – рассказали эксперты Interia.
Что дает ореховая скорлупа растениям?
Измельченную скорлупу рассматривают прежде всего как структурную добавку. Большие твердые частицы потенциально могут создавать промежутки в почвенной смеси. Однако результат зависит от их размера, количества и состава самой почвы.
Для корней важен доступ воздуха: в слишком уплотненной или постоянно влажной почве его не хватает. Именно поэтому в субстраты добавляют кору, пемзу и другие компоненты с известными свойствами. Они помогают поддерживать рыхлую структуру смеси.
Скорлупа разлагается медленно, поэтому быстрого питания от нее ожидать не следует. Она не заменяет удобрения с определенным содержанием питательных веществ.
Каким комнатным растениям она может быть полезна?
Возможную пользу такой добавки связывают с растениями, которым нужен воздухопроницаемый субстрат.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
- Монстера и филодендрон. Для них используют структурные смеси с корой и другими большими компонентами. Скорлупу иногда предлагают в качестве дополнительного материала, но проверенной пропорции для этих растений нет. Для достижения ожидаемого результата лучше выбирать компоненты, предназначенные для выращивания комнатных растений.
- Потос и фикус. Их также упоминают среди растений, для которых важна рыхлая почва без длительного переувлажнения. Однако называть скорлупу необходимой или доказанно полезной добавкой для них оснований недостаточно.
- Сансевиерия и замиокулькас. При уходе за ними особенно важно не допустить застоя воды. Полагаться на скорлупу как на защиту от перелива не стоит: нужны подходящий субстрат, горшок с отверстиями и осторожный полив.
Можно ли насыпать скорлупу на дно горшка?
Отдельный слой больших кусочков под землей не гарантирует лучшего дренажа. На границе мелкого субстрата и крупного материала вода может задерживаться, оставляя корневую зону слишком влажной.
Такую особенность объясняют специалисты Калифорнийского университета. Надежнее обеспечить свободные дренажные отверстия и сливать воду, скопившуюся в поддоне после полива.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter