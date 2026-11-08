Не выбрасывайте скорлупу грецких орехов: зачем ее добавляют в вазоны

Как и где правильно использовать ореховую скорлупу – рассказали эксперты Interia.

Adv

Что дает ореховая скорлупа растениям?

Измельченную скорлупу рассматривают прежде всего как структурную добавку. Большие твердые частицы потенциально могут создавать промежутки в почвенной смеси. Однако результат зависит от их размера, количества и состава самой почвы.

Для корней важен доступ воздуха: в слишком уплотненной или постоянно влажной почве его не хватает. Именно поэтому в субстраты добавляют кору, пемзу и другие компоненты с известными свойствами. Они помогают поддерживать рыхлую структуру смеси.

Скорлупа разлагается медленно, поэтому быстрого питания от нее ожидать не следует. Она не заменяет удобрения с определенным содержанием питательных веществ.

Каким комнатным растениям она может быть полезна?

Возможную пользу такой добавки связывают с растениями, которым нужен воздухопроницаемый субстрат.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Монстера и филодендрон. Для них используют структурные смеси с корой и другими большими компонентами. Скорлупу иногда предлагают в качестве дополнительного материала, но проверенной пропорции для этих растений нет. Для достижения ожидаемого результата лучше выбирать компоненты, предназначенные для выращивания комнатных растений.

Реклама

Яичную скорлупу иногда предлагают в качестве дополнительного материала для монстеры / Фото Unsplash

Потос и фикус. Их также упоминают среди растений, для которых важна рыхлая почва без длительного переувлажнения. Однако называть скорлупу необходимой или доказанно полезной добавкой для них оснований недостаточно.

Их также упоминают среди растений, для которых важна рыхлая почва без длительного переувлажнения. Однако называть скорлупу необходимой или доказанно полезной добавкой для них оснований недостаточно. Сансевиерия и замиокулькас. При уходе за ними особенно важно не допустить застоя воды. Полагаться на скорлупу как на защиту от перелива не стоит: нужны подходящий субстрат, горшок с отверстиями и осторожный полив.

Можно ли насыпать скорлупу на дно горшка?

Отдельный слой больших кусочков под землей не гарантирует лучшего дренажа. На границе мелкого субстрата и крупного материала вода может задерживаться, оставляя корневую зону слишком влажной.

Такую особенность объясняют специалисты Калифорнийского университета. Надежнее обеспечить свободные дренажные отверстия и сливать воду, скопившуюся в поддоне после полива.