Милі гості чи несподівані шкідники: як розрізнити, які сонечка мешкають у вас на ділянці

У літню пору на підвіконнях і серед зелені можна помітити симпатичних червоних жуків у чорну цятку. На перший погляд здається, що це звичайні сонечка.

Але не варто поспішати радіти. Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, цілком ймовірно, що ви зустрілися з азійським сонечком – інвазивним видом, який здатен створити чимало проблем у домі й екосистемі. Як розпізнати цих комах, розповідаємо далі.

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Як розпізнати азійського жука-сонечко

Азійське сонечко або гармонія азійська виглядає майже як "родичі": червоно-оранжева комаха у чорну цятку. Але є одна відмінна ознака – темна пляма у формі літери М одразу за головою.

Також ці комахи схильні збиратися у великі скупчення, особливо ближче до осені. Якщо ви помічаєте десятки або сотні сонечок у будинку – швидше за все, це саме вони.

Чому їх вважають шкідниками

Попри те, що всі сонечка технічно є шкідливих комах, азійські сонечка викликають занепокоєння з кількох причин:

Восени та взимку вони шукають тепло, тож нерідко оселяються в домівках.

У разі небезпеки виділяють неприємну рідину, яка залишає плями та має сильний запах.

Можуть кусати (хоч і не отруйні).

Витісняють місцеві види сонечок, порушуючи екологічну рівновагу.

Як розрізнити сонечок: дивіться відео

Чи шкодять азійські сонечка саду

Навпаки – вони є ефективними борцями з попелицею та іншими шкідниками. За своє життя одна особина може знищити до 5000 дрібних комах. Але ця користь не скасовує ризиків, пов’язаних із їхньою появою в оселі та впливом на місцеву фауну.

Як захистити дім від азійських сонечок

Найкращий захист – профілактика. Щоб уникнути вторгнення комах у дім восени, радять:

Герметизувати тріщини та отвори біля вікон, дверей, фасадів, труб та комунікацій.

Робити це ще влітку або наприкінці весни, до початку міграції комах.

Уникати використання інсектицидів – це шкодить також місцевим "корисним" видам.

Водночас щоб сприяти розмноженню корисних місцевих видів сонечок, висаджуйте місцеві квіти, багаті на пилок і нектар.

До речі, коли сонечка шукають місце для зимівлі восени, проникаючи в будинки через щілини та отвори, їх легко можна позбутися самостійно.