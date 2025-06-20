Милі гості чи несподівані шкідники: як розрізнити, які сонечка мешкають у вас на ділянці
- Азійські сонечка, які виглядають схоже до звичайних, можуть стати шкідниками, проникаючи в будинки й витісняючи місцеві види.
- Для захисту від азійських сонечок рекомендується герметизувати тріщини в будинках і уникати використання інсектицидів.
У літню пору на підвіконнях і серед зелені можна помітити симпатичних червоних жуків у чорну цятку. На перший погляд здається, що це звичайні сонечка.
Але не варто поспішати радіти. Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, цілком ймовірно, що ви зустрілися з азійським сонечком – інвазивним видом, який здатен створити чимало проблем у домі й екосистемі. Як розпізнати цих комах, розповідаємо далі.
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Як розпізнати азійського жука-сонечко
Азійське сонечко або гармонія азійська виглядає майже як "родичі": червоно-оранжева комаха у чорну цятку. Але є одна відмінна ознака – темна пляма у формі літери М одразу за головою.
Також ці комахи схильні збиратися у великі скупчення, особливо ближче до осені. Якщо ви помічаєте десятки або сотні сонечок у будинку – швидше за все, це саме вони.
Чому їх вважають шкідниками
Попри те, що всі сонечка технічно є шкідливих комах, азійські сонечка викликають занепокоєння з кількох причин:
- Восени та взимку вони шукають тепло, тож нерідко оселяються в домівках.
- У разі небезпеки виділяють неприємну рідину, яка залишає плями та має сильний запах.
- Можуть кусати (хоч і не отруйні).
- Витісняють місцеві види сонечок, порушуючи екологічну рівновагу.
Як розрізнити сонечок: дивіться відео
Чи шкодять азійські сонечка саду
Навпаки – вони є ефективними борцями з попелицею та іншими шкідниками. За своє життя одна особина може знищити до 5000 дрібних комах. Але ця користь не скасовує ризиків, пов’язаних із їхньою появою в оселі та впливом на місцеву фауну.
Як захистити дім від азійських сонечок
Найкращий захист – профілактика. Щоб уникнути вторгнення комах у дім восени, радять:
- Герметизувати тріщини та отвори біля вікон, дверей, фасадів, труб та комунікацій.
- Робити це ще влітку або наприкінці весни, до початку міграції комах.
- Уникати використання інсектицидів – це шкодить також місцевим "корисним" видам.
Водночас щоб сприяти розмноженню корисних місцевих видів сонечок, висаджуйте місцеві квіти, багаті на пилок і нектар.
До речі, коли сонечка шукають місце для зимівлі восени, проникаючи в будинки через щілини та отвори, їх легко можна позбутися самостійно.