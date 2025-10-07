Більшість із нас після ранкової кави просто змивають гущу водою в раковину – адже це здається найпростішим і безпечним способом. Проте сантехніки попереджають: ця звичка може обернутися серйозними проблемами для ваших труб і появою неприємного запаху.

Як з цим боротися –

Чому не можна змивати кавову гущу в раковину?

На відміну від рідких залишків їжі, кавова гуща не розчиняється у воді. Вона осідає на стінках труб, утворюючи щільний шар, який із часом змішується з жиром та іншими частинками. Результат — справжня "бетонна пробка", яку важко видалити навіть хімічними засобами.

Але це ще не все. Експерти наголошують: залишки кави починають розкладатися, особливо якщо вони накопичуються в сифонах або на дні труби. Волога та тепло створюють ідеальне середовище для бактерій, які з часом виділяють різкий і неприємний запах, що піднімається вгору через стік.



Кавову гущу потрібно викидати у смітник / Фото Africa Images

Як позбутися неприємного запаху з раковини?

Newsweek зазначає: якщо з раковини вже відчувається неприємний запах, не поспішайте купувати агресивну "хімію". Є прості натуральні способи, які допоможуть швидко усунути проблему:

Сода + оцет

Насипте в злив 3 – 4 столові ложки харчової соди, а потім залийте половину склянки оцту. Залиште суміш на 10 – 15 хвилин, а потім промийте гарячою водою. Така реакція розщеплює залишки жиру і прибирає бактерії.

Сіль та гаряча вода

Якщо запах не сильний, достатньо насипати ложку солі й залити літром окропу. Це дезінфікує і змиває легкі відкладення.

Лимон або ефірна олія цитрусових

Кілька крапель лимонного соку або ефірної олії залишать приємний аромат і допоможуть освіжити кухню природним способом.

Куди дівати кавову гущу правильно?

Використовуйте її як добриво для кімнатних рослин або на городі – вона покращує структуру ґрунту. Застосовуйте як натуральний абразив для чищення каструль чи мийки.

Додайте в баночку з содою – вийде природний освіжувач повітря.

Порада: ніколи не зливайте кавову гущу разом із жиром або залишками їжі – саме ця комбінація найчастіше стає причиною засмічення труб.