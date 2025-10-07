Укр Рус
Не лише забиває раковину: чому ні в якому разі не можна викидати кавову гущу в умивальник
7 жовтня, 18:20
Не лише забиває раковину: чому ні в якому разі не можна викидати кавову гущу в умивальник

Альона Захарова
Основні тези
  • Кавова гуща не розчиняється у воді, осідає на стінках труб і утворює щільний шар, який важко видалити.
  • Для усунення неприємного запаху з раковини можна використовувати соду з оцтом або сіль з гарячою водою, а кавову гущу краще використовувати як добриво чи натуральний абразив.

Більшість із нас після ранкової кави просто змивають гущу водою в раковину – адже це здається найпростішим і безпечним способом. Проте сантехніки попереджають: ця звичка може обернутися серйозними проблемами для ваших труб і появою неприємного запаху.

Як з цим боротися – розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Чому не можна змивати кавову гущу в раковину?

На відміну від рідких залишків їжі, кавова гуща не розчиняється у воді. Вона осідає на стінках труб, утворюючи щільний шар, який із часом змішується з жиром та іншими частинками. Результат — справжня "бетонна пробка", яку важко видалити навіть хімічними засобами. 

Але це ще не все. Експерти наголошують: залишки кави починають розкладатися, особливо якщо вони накопичуються в сифонах або на дні труби. Волога та тепло створюють ідеальне середовище для бактерій, які з часом виділяють різкий і неприємний запах, що піднімається вгору через стік.


Кавову гущу потрібно викидати у смітник / Фото Africa Images

Як позбутися неприємного запаху з раковини?

Newsweek зазначає: якщо з раковини вже відчувається неприємний запах, не поспішайте купувати агресивну "хімію". Є прості натуральні способи, які допоможуть швидко усунути проблему: 

  • Сода + оцет 

Насипте в злив 3 – 4 столові ложки харчової соди, а потім залийте половину склянки оцту. Залиште суміш на 10 – 15 хвилин, а потім промийте гарячою водою. Така реакція розщеплює залишки жиру і прибирає бактерії. 

  • Сіль та гаряча вода

Якщо запах не сильний, достатньо насипати ложку солі й залити літром окропу. Це дезінфікує і змиває легкі відкладення. 

  • Лимон або ефірна олія цитрусових 

Кілька крапель лимонного соку або ефірної олії залишать приємний аромат і допоможуть освіжити кухню природним способом. 

Куди дівати кавову гущу правильно?

Порада: ніколи не зливайте кавову гущу разом із жиром або залишками їжі – саме ця комбінація найчастіше стає причиною засмічення труб.