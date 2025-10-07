Не лише забиває раковину: чому ні в якому разі не можна викидати кавову гущу в умивальник
- Кавова гуща не розчиняється у воді, осідає на стінках труб і утворює щільний шар, який важко видалити.
- Для усунення неприємного запаху з раковини можна використовувати соду з оцтом або сіль з гарячою водою, а кавову гущу краще використовувати як добриво чи натуральний абразив.
Більшість із нас після ранкової кави просто змивають гущу водою в раковину – адже це здається найпростішим і безпечним способом. Проте сантехніки попереджають: ця звичка може обернутися серйозними проблемами для ваших труб і появою неприємного запаху.
Як з цим боротися – розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Дивіться також Без хімії: як та чим попрати подушки, щоб вони були мов у готелі
Чому не можна змивати кавову гущу в раковину?
На відміну від рідких залишків їжі, кавова гуща не розчиняється у воді. Вона осідає на стінках труб, утворюючи щільний шар, який із часом змішується з жиром та іншими частинками. Результат — справжня "бетонна пробка", яку важко видалити навіть хімічними засобами.
Але це ще не все. Експерти наголошують: залишки кави починають розкладатися, особливо якщо вони накопичуються в сифонах або на дні труби. Волога та тепло створюють ідеальне середовище для бактерій, які з часом виділяють різкий і неприємний запах, що піднімається вгору через стік.
Кавову гущу потрібно викидати у смітник / Фото Africa Images
Як позбутися неприємного запаху з раковини?
Newsweek зазначає: якщо з раковини вже відчувається неприємний запах, не поспішайте купувати агресивну "хімію". Є прості натуральні способи, які допоможуть швидко усунути проблему:
- Сода + оцет
Насипте в злив 3 – 4 столові ложки харчової соди, а потім залийте половину склянки оцту. Залиште суміш на 10 – 15 хвилин, а потім промийте гарячою водою. Така реакція розщеплює залишки жиру і прибирає бактерії.
- Сіль та гаряча вода
Якщо запах не сильний, достатньо насипати ложку солі й залити літром окропу. Це дезінфікує і змиває легкі відкладення.
- Лимон або ефірна олія цитрусових
Кілька крапель лимонного соку або ефірної олії залишать приємний аромат і допоможуть освіжити кухню природним способом.
Куди дівати кавову гущу правильно?
Використовуйте її як добриво для кімнатних рослин або на городі – вона покращує структуру ґрунту. Застосовуйте як натуральний абразив для чищення каструль чи мийки.
Додайте в баночку з содою – вийде природний освіжувач повітря.
Порада: ніколи не зливайте кавову гущу разом із жиром або залишками їжі – саме ця комбінація найчастіше стає причиною засмічення труб.