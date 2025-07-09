Бюджетне рішення: як зробити штори з підручних тканин

Витончені штори не обов’язково мають коштувати дорого – особливо якщо ваш стиль тяжіє до сучасного шику, а бюджет – до розумної економії.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, розповсюджена помилка при оформленні інтер’єру – вважати, що гарні штори мають бути виключно брендовими або зробленими на замовлення. Насправді все інакше: ваш дім, і зокрема його вікна, можуть виглядати розкішно, навіть якщо ви створите штори самотужки з того, що вже маєте під рукою. Які матеріали варто розглянути, розповідаємо далі.

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Які тканини підійдуть для штор

Тікток-користувачка @curtainsandconfetti продемонструвала, що для стильних штор чудово підійдуть тканини, які часто залишаються без уваги – скатертини, шторки для душу, старі підковдри чи навіть декоративні покривала. І головне – ніякої швейної машинки не потрібно.

Щоб штори виглядали доречно, варто звернути увагу тільки на тип тканини. Найкраще підійдуть:

бавовна – легка, дихаюча, проста в догляді;

поліестер – міцний, не мнеться;

віскоза – м’яка, схожа на натуральний шовк;

акрил – доступний і щільний.

Усі ці матеріали добре тримають форму, їх легко прасувати та підганяти під потрібні розміри.

Як виглядають саморобні штори: дивіться відео

Як зробити штори своїми руками

Виміряйте вікно. Заміряйте ширину та висоту від карниза до підлоги. Розрахуйте розміри тканини з урахуванням бажаних складок.

Підготуйте тканину. Вибрану тканину виперіть, випрасуйте та розкладіть на рівній поверхні. Якщо вона надто довга – відміряйте потрібну довжину плюс ще 5 сантиметрів для згину.

Підшийте низ без голки. Використайте термострічку для підшивання: заверніть край тканини, вставте стрічку в згин і пропрасуйте, дотримуючись температурного режиму.

Закріпіть кільця-затискачі. Відміряйте рівні проміжки (4 – 8 сантиметрів) та прикріпіть затискачі до верхнього краю. Хочете складки – просто стисніть тканину пальцями перед затисканням.

До слова, розраховуючи кількість тканини для своїх штор, врахуйте, чи повинні вони торкатися підлоги.