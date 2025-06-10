Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, це швидкий і елегантний прийом, який додає інтер'єру вишуканості без зайвих витрат і складнощів. Як його втілити у життя, розповідаємо далі.

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Як створити квітку зі штори

Квітка формується без сторонніх прикрас – лише з тканини штори та одного кільця. Це дозволяє створити ніжний ефект з плавними переходами кольору, який не виглядає штучно або занадто контрастно. Метод особливо добре працює з однотонними або градієнтними шторами.

Для кожного драпування вам знадобиться одне велике кільце для штор, наприклад, дерев’яне кільце діаметром близько 9 сантиметрів. Далі ж отримуйтеся таких кроків:

Виберіть висоту, на якій бажаєте розмістити квітку.

З обох боків драпування зберіть тканину так, щоб пальці зустрілися посередині.

Утримуючи тканину, обережно протягніть її через кільце.

Розправте складки, формуючи квітку.

Після невеликої практики ця процедура займає менше ніж хвилину, і результат виглядає стильно та охайно.

Квітка зі штори: дивіться відео

Переваги такого оформлення

Квітка зі штор замінює класичні підв’язки, які можуть перешкоджати проникненню світла або мати гострі деталі.

Також висоту квітки легко регулювати відповідно до ваших потреб.

Крім того, це ідеальне рішення для довгих штор. Якщо ви любите штори, які хвилями лежать на підлозі, цей метод допоможе красиво використати зайву тканину.

Загалом квітки зі штор додають романтичної м’якості й можуть стати центральним акцентом інтер’єру. Вони пасують до будь-якої кімнати – від кухні до спальні. Особливо виразно виглядають штори з ефектом омбре, де можна підкреслити різні відтінки в центрі або по краях квітки.

Водночас надто яскраві візерунки можуть зіпсувати враження – складки здатні створити відчуття безладу замість гармонії.

До слова, штори також можна зробити більш різноманітними та акцентними за допомогою фарб. Це простий проєкт своїми руками.